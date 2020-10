Künstler in MV kritisieren Corona-Hilfen des Landes Stand: 26.10.2020 21:00 Uhr Die Corona-Pandemie bringt viele Kunst- und Kulturschaffende in Mecklenburg-Vorpommern in existenzielle Schwierigkeiten. Die finanziellen Hilfsmaßnahmen des Landes reichen ihrer Ansicht nach nicht aus.

von Gritt Kockot

Die allermeisten Künstlerinnen und Künstler sind nicht irgendwo fest angestellt und werden in Kurzarbeit geschickt. Sie sind eher freischaffend, leben von Auftrag zu Auftrag, von einem Auftritt zum nächsten. Reich werden sie damit oft nicht. Deshalb hat das Land Hilfsmaßnahmen angeboten: Überbrückungsstipendien etwa. Doch die Alltags- und Lebensrealität wurde dabei nicht ausreichend berücksichtigt, meinen die Betroffenen und fordern Nachbesserungen der Hilfspakete.

Erster offener Brief schon im April

Schon im April haben mehr als 200 Künstler einen offenen Brief geschrieben - an die Landesregierung und speziell an die Kultusministerin. Sie beklagen ein Ausbluten der freien Kulturszene im Land. Eine der Initiatoren ist die Künstlerin und Kuratorin Miro Zahra. Die Malerin hat 2015 den Kulturpreis des Landes erhalten. "Als die Stipendien kamen, war ich entsetzt und habe mich wirklich geschämt für das Land" sagt Miro Zahra. "Denn 2.000 Euro - damals hieß es: für drei Monate - würde ja bedeuten: pro Monat 700 Euro. Das ist ja natürlich unter jeglichem Existenzminimumsatz. Auch wenn man es, wie es dann später nachkommuniziert wurde, auch für Lebenserhaltungskosten nutzen dürfe."

Neben Überbrückungsstipendien ist Hartz IV möglich

Drei Millionen Euro hat das Land für Überbrückungsstipendien bereitgestellt. Beantragt wurde diese Unterstützung inzwischen von 686 Künstlern. Anders als die Grundsicherung soll das Stipendium das künstlerische Arbeiten und Wirken fördern. Und: Beides schließt sich nicht aus. Künstler können also neben einem Stipendium auch noch Hartz IV beantragen. Das versuchte auch der Band-Musiker René Kusserow. "Es war schon sehr abenteuerlich", schildert er. "Zuerst kommen zwei Seiten. Nach den zwei Seiten kommen die nächsten 15. Und es geht immer so weiter. Am Ende wollen sie wirklich alles wissen, alles - und dazu bin ich nicht bereit. Ich bin nicht durch mein Verschulden in diese Situation gekommen."

"Gute Grundidee - aber nicht weitgehend genug"

Die Band, in der René Kusserow spielt, heißt Störtebeker. Eine Coverband von Santiano. Ihr brechen in diesem Jahr - Corona-bedingt - die meisten Auftritte weg. Dadurch entstehen Kusserow Einnahmeausfälle von mehr als 20.000 Euro. Seit einer Woche hat er jetzt einen Nebenjob: Er geht kellnern auf 450-Euro-Basis. Er wünscht sich von der Politik vor allem, mal genauer hinzusehen und mehr Fragen zu stellen zum Beispiel: Wie sieht die Welt eines Musikers aus? Was hat er für Anschaffungen für das Geschäft? "Das würde ich mir wünschen, dass mal Klarheit entsteht und nicht gesagt wird: Ja, wir unterstützen sie alle, wir geben Ihnen was. Die Grundidee ist ja in Ordnung, find ich ja vollkommen korrekt so. Aber es geht nicht weit genug."

"Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit"

Christine Jacob aus Schwerin ist freischaffende Kostümbildnerin für verschiedene Theater. Drei Aufträge sind ihr geplatzt. Ihr Verlust: 7.000 Euro. Hartz IV kann sie nicht beantragen, denn sie ist verheiratet. Dafür hat sie vom Land ein Überbrückungsstipendium erhalten. "Meine Betriebskosten, meine Krankenversicherung und meine Rentenversicherung zahle ich alles von dem Geld, was ich gespart habe für den Moment, in dem ich in Rente gehe, um dort ein bisschen mehr Geld zu haben, als die ohnehin kleine Rente", erklärt sie. "Ich lebe von meinem Ersparten. Und bei den Lebenshaltungskosten, da trägt mein Mann eine ganz große Last. Ich finde, das geht nicht. Ich fühle mich sehr schlecht behandelt, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Das ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit!"

Dies spreche auch für den Stellenwert, den Kunst in der Gesellschaft habe, meint Miro Zahra. "Kunst, Kultur ist etwas Existenzielles", sagt sie. "Das ist das, was diese Gesellschaft auch ausmacht. Die Qualität einer Demokratie könnte man auch an dem Grad der Freiheit von Kunst und Kultur messen. Sie ist einfach Indikator. Und gerade aus diesem Grund ist sie natürlich unverzichtbar - gerade in den Krisenzeiten, die wir gerade erleben."

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 26.10.2020 | 19:30 Uhr