Ihre Meinung: Wie viel Kultur können wir uns noch leisten? Sendedatum: 03.09.2020 06:40 Uhr Die Corona-Krise trifft den Kulturbetrieb besonders hat. Während in Zügen jeder Platz besetzt werden kann, müssen in Kinos und Konzerten viele Plätze frei bleiben.

Die Corona-Auflagen bringen Kultureinrichtungen wirtschaftlich in Bedrängnis. Auch selbstständige Künstler, Veranstaltungstechniker und viele weitere Kulturschaffende erhalten nur wenige oder gar keine Aufträge. Mit Kurzarbeit, Sofort- und Überbrückungshilfen soll erreicht werden, dass die Kulturvielfalt in Deutschland trotz Corona erhalten bleibt. Wird das gelingen? Wird es einen Kahlschlag in der Kultur geben? Kann die Gesellschaft auf Teile der Kultur verzichten? Fehlt der Kultur die Lobby? Wird Kultur zum Luxus?

Wie viel Kultur können wir uns noch leisten? - Schreiben Sie uns Ihr Meinung! Eine Auswahl der Zusendungen veröffentlichen wir an dieser Stelle.

