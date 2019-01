Ihre Meinung: Wie tierlieb sind wir?

S. Engel, Dettenhausen

Ich bin der Meinung: Wer Tiere liebt, isst sie nicht, trägt nicht ihre Haut und verwendet sie auch sonst nicht auf eine Weise, die sie quält und/oder tötet. Da sind auch vermeintlich "harmlose" Dinge wie Kauf beim Züchter oder gar die Unterstützung von Qualzuchten eingeschlossen.



Wer dies dennoch tut, liebt nicht die Tiere, sondern liebt, was Tiere ihm geben: Ein warmes Gefühl beim Kuscheln, ein Lächeln im Gesicht bei der Betrachtung von Schafen, Kälbern oder Katzenbabys.



Echte Liebe zum Tier fragt: Ist es richtig, das Meerschweinchen ein Leben lang allein im Käfig einzusperren? Ist es richtig, beim Einschläfern meines Hundes Tränen zu vergießen und eine Stunde später ein Kalbsfilet auf dem Teller liegen zu haben? Ist es richtig, dass meine Faszination für Reptilien dazu führt, dass diese ihr restliches Leben in einem kleinen Glaskasten fristen müssen? Ist es richtig, mein Selbstbewusstsein mit Pelzbesatz und Lederstiefeln, mein Lebensgefühl mit Lammfell im Wohnzimmer aufzupeppen? Echte Liebe zum Tier hinterfragt all das - und zieht ihre Konsequenzen.