Ihre Meinung: Verzichten - Warum eigentlich?

S. Bockmeyer, Rodenkirchen

Ich denke auch, dass wir verzichten müssen. Vor allem müssen wir Energie einsparen. Da stimme ich "Fridays for Future" voll und ganz zu! Also raus aus der Energiegewinnung durch Kohle und vielleicht sollte "Fridays for Future" an Freitagen mal auf Handy und Internet verzichten. Denn auch Streamingdienste und die riesigen Datenfarmen von Google, Instagram und co. brauchen immens viel Energie. Und einen Tag der Woche auf das Internet zu verzichten dürfte doch so schwer nicht fallen, oder?