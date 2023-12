Hannah-Arendt-Preis: Verleihung an Masha Gessen verschoben Stand: 14.12.2023 11:51 Uhr Eigentlich sollte die russisch-amerikanische Publizistin Masha Gessen morgen mit dem Hannah-Ahrendt-Preis für politisches Denken ausgezeichnet werden. Die feierliche Ehrung ist jetzt abgesagt und die Preisverleihung verschoben.

von Lenore Lötsch

Geplant war ein Sektempfang im Bremer Rathaus mit Bürgermeister-Grußwort. Wegen der massiven Kritik an Äußerungen von Masha Gessen wurde die Feier abgesagt. Die Autorin bekommt den Preis jetzt im kleineren Rahmen einen Tag später. Lenore Lötsch, Redakteurin bei NDR Kultur, woran entzündet sich die Kritik?

Lenore Lötsch: Zuerst - und zwar mit ziemlicher Vehemenz - wurde die Kritik von der Bremer Niederlassung der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft formuliert. Die forderte in dieser Woche, die geplante Preisverleihung auszusetzen. Und dann hat das sehr schnell Fahrt aufgenommen. Es geht dabei um einen Artikel von Masha Gessen aus dem US Magazin "New Yorker", unter anderem über die deutsche Israel-Politik, um Gaza. Gessen schreibt: "Seit 17 Jahren ist Gaza ein übermäßig besiedeltes, verarmtes, eingemauertes Lager, das auch nur für kurze Zeit zu verlassen nur ein kleiner Teil der Bevölkerung das Recht hat – in anderen Worten, ein Ghetto." Und weiter heißt es Gaza sei "nicht wie ein jüdisches Ghetto in Venedig oder wie ein innerhalb einer Stadt gelegenes Ghetto in Amerika, sondern wie ein jüdisches Ghetto in einem von Nazi-Deutschland besetzten osteuropäischen Land". In diesem offenen Brief der Deutsch-Israelischen Gesellschaft heißt es, diese Gleichsetzung sei unbegreiflich und die Äußerungen von Gessen stehen "in deutlichem Gegensatz zum Denken Hannah Arendts". Sie sollte ja eben den Hannah-Arendt-Preis bekommen. Vergeben wird der Preis von einem Trägerverein, der Bremer Regierung und den Heinrich-Böll-Stiftungen in Berlin und Bremen. Eigentlich.

Das heißt? Die ziehen sich jetzt zurück nach diesem offenen Brief und der Kritik an den Äußerungen?

Lötsch: Bremens stellvertretender Regierungschef hat die für Freitag geplante feierliche Preisverleihung im Rathaus abgesagt. Björn Fecker sagte, man wolle Gessen für solche Aussagen keine Bühne bieten. Und er hat auch den Trägerverein aufgefordert, nicht an Gessen als Preisträgerin festzuhalten. Auch die Heinrich-Böll-Stiftung sprach sich für eine Absage der Preisverleihung aus. Sagte, man werde nicht teilnehmen an der Veranstaltung, wenn sie denn doch stattfindet.

Und wie ist die Reaktion des Trägervereins dieses Hannah-Ahrendt-Preises für politisches Denken?

Peter Rüdel ist der Sprecher des Vereins. Er sagte der taz, er halte die Aussage von Gessen für unmöglich. Allerdings sei es aus seiner Sicht weder denkbar, noch gerechtfertigt, die Preisvergabe zu canceln. "Dieser Festakt ist eine Gelegenheit, um solche Kontroversen auszutragen. Was, wenn nicht das, ist politisches Denken", so der Sprecher. Allerdings scheint der Verein da nicht mit einer Stimme zu sprechen: der Politikwissenschaftler Lothar Probst ist auch Gründungsmitglied des Hannah-Arendt-Preis Vereins und er fordert die Absage der Preisverleihung. Allerdings sagt er auch: eine Absage wäre Wasser auf die Mühlen von Gessens Behauptung, "dass man in Deutschland Israel nicht kritisieren darf". Die Alternative wäre, Gessen während des Festakts zu widersprechen. "Das müsste allerdings dann auch in einer Entschiedenheit geschehen, die zu einem Eklat führen würde", so Lothar Probst gegenüber der taz.

Das Interview führte Philipp Schmid

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 14.12.2023 | 08:20 Uhr

