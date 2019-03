Gendergerechte Sprache: Ein Muss oder Unfug?

"Redepult" statt "Rednerpult", "niemand" statt "keiner" und "Kolleg*innen" statt "Kollegen": Die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover hat Ende Januar in E-Mails, Formularen und Flyern gendergerechte Sprache eingeführt. Nun hat der Verein Deutsche Sprache aus Dortmund in einem Brief zum "Widerstand" gegen den "Gender-Unfug" aufgerufen. Brauchen wir eine gendergerechte Sprache? Oder ist das Unfug? Das Thema der NDR Debatte, das die Kulturredaktionen in Hörfunk und Fernsehen des Norddeutschen Rundfunks in dieser Woche beleuchten.