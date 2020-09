"Cancel Culture": Zitate aus der NDR Debatte

"Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt

Ich würde im Zweifelsfall immer sagen, alles muss gesagt werden können. Jeder muss in der Lage sein, seine Dinge so zu formulieren, dass ihm daraus kein Schaden entsteht. Jeder kann sagen, was er will. Ob man jetzt Lisa Eckhart humorvoll findet oder nicht. Lasst sie doch irgendwie auftreten.



Ich bin so ein bisschen ermüdet mit den Frontenbildungen. Also, äh, wie gesagt, wir könnten eigentlich mit einem größeren Maß an Toleranz gegenüber Andersdenkenden in der Lage sein, auch diese aktuellen Konfliktlinien in Debatten einfach friedlicher zu führen.