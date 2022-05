Stand: 19.05.2022 07:39 Uhr "horizonte zingst": Rund 1.300 Bilder bei Umweltfotofestival

Nach zweijähriger Pause kehrt das Umweltfotofestival "horizonte zingst" zurück. Von Freitag an präsentieren 56 Fotografinnen und Fotografen ihre Werke bei Ausstellungen. Das Festival steht in diesem Jahr unter dem Motto "EAT IT - About Food". "Es geht auf Reisen vom individuellen Kühlschrankinhalt über die großen übergeordneten Themen wie Lebensmittelverschwendung und deren Knappheit hin zur globalen Produktion von Nahrungsmitteln für knapp acht Milliarden Menschen", teilte der Veranstalter mit. Für die Ausstellungen seien etwa 1.300 Bilder aufgehängt worden.