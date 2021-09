Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess ist Hörspiel des Jahres

Stand: 06.09.2021 15:23 Uhr

Die Produktion "Saal 101 - Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess" ist zum Hörspiel des Jahres 2021 gekürt worden. Das teilte der Hessische Rundfunk (HR) am Montag in Frankfurt am Main mit.