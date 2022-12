Die Hörspiel-Highlights des Jahres 2022 Stand: 29.12.2022 15:56 Uhr Die opulente NDR Kultur-Hörspielserie "Jenseits von Eden", eine Adaption des 1952 erschienenen Romans von John Steinbeck, wurde 2022 mit dem Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie "Bestes Hörspiel" ausgezeichnet. Dieses und weitere Highlights des Jahres in der Übersicht.

Den Deutschen Hörbuchpreises 2022 in der Kategorie "Bestes Hörspiel" hat ein echtes Mammutprojekt des NDR gewonnen: die neun Stunden umfassende Hörspieladaption des 1952 erschienenen Romans "Jenseits von Eden" von John Steinbeck.

Die Preisträgerinnen sind NDR Redakteurin Christiane Ohaus, die den Stoff bearbeitete und Regie führte, und die amerikanische Pianistin und Sängerin Stephanie Nilles, die die Musik inklusive acht Songs komponierte und einspielte. Mehr als 40 Schauspielerinnen und Schauspieler wirkten an der im NDR Hörspielstudio am Hamburger Rothenbaum über 16 Wochen hinweg entstandenen Produktion mit.

Weitere Informationen Deutscher Hörbuchpreis für NDR Kultur-Hörspielserie "Jenseits von Eden" Die Auszeichnung geht an die NDR Redakteurin Christiane Ohaus und an die Musikerin und Komponistin Stephanie Nilles. mehr

Queere NDR-Hörspielserie "Anton und Pepe"

Die fünfteilige NDR Kultur-Hörspielserie "Anton und Pepe" ist eine queere Familienkomödie, mit der der Regisseur, Autor und Schauspieler Axel Ranisch und sein Mann Paul Zacher ihre Beziehung verarbeitet haben. Für die Serie erhielten sie den Robert Geisendörfer-Preis 2022.

Weitere Informationen "Anton und Pepe": Hörspielserie von Axel Ranisch und Paul Zacher Die queere Liebesgeschichte und wilde Familienkomödie "Anton und Pepe" startet am 6. Oktober auf NDR Kultur. mehr

"Pisten" von Penda Diouf: Poetischer Reisebericht

Das Hörspiel "Pisten" von Penda Diouf wurde von der Jury der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Juni 2022 ausgezeichnet. Außerdem erhielt Abak Safaei-Rad für ihre Leistung in "Pisten" den Deutschen Hörspielpreis der ARD 2022 in der Kategorie "Beste darstellerische Leistung".

Die Schauspielerin und Dramatikerin Penda Diouf hat senegalesisch-ivorische Wurzeln und lebt in Frankreich. 2010 reiste sie nach Namibia, heimgekehrt ist sie mit "Pisten", einem poetischen Reisebericht über eine Fahrt ins Herz der Erinnerung. Sie verbindet die Geschichte ihrer eigenen Diskriminierung als Heranwachsende in Frankreich mit der Gewaltgeschichte Namibias während der deutschen Kolonialzeit.

Weitere Informationen Hörspiel "Pisten" von Penda Diouf In ihrem Monodrama „Pisten“ reist die Autorin Penda Diouf von Paris nach Namibia, in das Land Frankie Fredericks, den sie seit Kindheitstagen verehrt hat. mehr

"Die Experten": Merle Krögers Roman als Hörspielserie

Der preisgekrönte Kriminalroman von Merle Kröger als Doku-Thriller-Hörspielserie in fünf Folgen ist eine Koproduktion von DLF Kultur und dem NDR. Die Geschichte spielt im Kairo der 1960er-Jahre. Ägyptens Präsident Nasser träumt von einer panarabischen Rüstungsindustrie und wirbt deutsche Ingenieure an, die unter Hitler Karriere gemacht haben. Die Experten sollen Düsenjäger und Weltraumraketen bauen. Einer von ihnen ist Friedrich Hellberg. Rita, seine Tochter, fliegt 1961 mit 16 Jahren von der Schule. Von Hamburg reist sie nach Kairo, wo sie ihre Eltern eigentlich nur besuchen will. Doch ihr Vater entscheidet: Die Familie gehört zusammen.

Weitere Informationen Die Experten Der preisgekrönte Kriminalroman von Merle Kröger als Doku-Thriller-Hörspielserie in fünf Folgen in einer Koproduktion von DLF Kultur und NDR. mehr

"Who Lives There": Spannendes Kriminalhörspiel

Markus lebt in einer perfekt eingerichteten Wohnung in einem perfekten Mietshaus in der besten Lage von Hamburg-Ottensen. Als sein Date Melis ihm berichtet, dass sie durch die offenstehende Tür im Hausflur gesehen hat, dass die Nachbarn exakt gleich eingerichtet sind, kommt etwas Unerklärliches in Gang. Nur wer hat hier was und wen kopiert? Und wozu? Nach dem Mystery-Krimi von Joseph Bolz.

Weitere Informationen Who Lives There Markus lebt ein perfektes Leben in einer perfekten Wohnung. Bis er plötzlich eine unheimlich Entdeckung macht: Er begegnet seiner Kopie. mehr

