Stand: 28.03.2019 07:13 Uhr

"Saxones": Geschichte der alten Sachsen neu erzählt

"Von der Weser bis zur Elbe / Von dem Harz bis an das Meer" - so wird im Niedersachsenlied das Kernland der Sachsen eingegrenzt. Besonders viel ist sonst nicht bekannt von diesem Stamm, der bis heute im Namen des Bundeslandes verankert ist. Ein Stamm war es vermutlich auch gar nicht, eher ein Zusammenschluss. Chauken, Angrivarier und Cherusker gehörten dazu. Auch die Herkunft des Namens ist nicht ganz klar: Die Römer nannten "gefährliche Seeräuber", sprich Piraten, auf lateinisch "Saxones". Das Landesmuseum in Hannover will nun etwas Licht ins Dunkel bringen und zeigt eine Ausstellung über die Sachsen und ihre Geschichte.

Ketten, Münzen, Amulette: Schatztruhe der Sachsen







Geschichte der Sachsen soll neu erzählt werden

Gezeigt werden insgesamt 160 Ensembles archäologischer Funde. Dazu kommen 60 Einzelobjekte - zum Beispiel Schmuck, Waffen, Handschriften und Urkunden. "Diese Zeitzeugen geben unvermutet konkrete Einblicke in das Leben einer archaischen Gesellschaft im Schnittpunkt früherer europäischer Kulturräume", teilte das Museum im Vorfeld mit. Das Ziel der Ausstellung sei es, die Geschichte aus dem ersten Jahrtausend nach Christus neu zu erzählen - einer der wichtigsten Protagonisten, Herzog Widukind, taucht auch im Niedersachsenlied auf. "Heil Herzog Widukinds Stamm" heißt es im Refrain des vermutlich in den 1920er-Jahren geschriebenen Textes von Hermann Grote.

Weitere Informationen zu "Saxones" gibt es auf der offiziellen Webseite des Landesmuseums.

Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr Anmeldung: info@landesmuseum-hannover.de

