Helmut Schmidt: Bilder eines großen Staatsmannes von Irene Altenmüller, NDR.de

Helmut Schmidt als 13-jähriger Schuljunge aus Hamburg-Barmbek, als junger Soldat 1943 beim Fronturlaub oder 1977 trauernd beim Gottesdienst für den ermordeten Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer: Unter dem Motto "100 Bilder aus 100 Jahren" zeigt eine Ausstellung der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung in Hamburg insgesamt 100 bekannte und weniger bekannte Fotografien aus dem Leben des Altkanzlers und großen Staatsmannes.

Teilweise nie gezeigte Fotografien Helmut Schmidts

Am 23. Dezember 2018 wäre Helmut Schmidt 100 Jahre alt geworden. Das Jubiläum nimmt die Stiftung zum Anlass, Lebenswerk und Persönlichkeit des SPD-Politikers zu beleuchten. Gegliedert ist die Ausstellung nach bedeutenden Abschnitten im Leben Schmidts. Zusätzlich erläutern Texttafeln die großen Themen, die den 2015 verstorbenen Hamburger sein Leben lang bewegten. Zitate geben weitere Einblicke in das Denken des streitbaren Staatsmannes. Neben bekannter Bilder zeigt die Ausstellung auch Fotografien, die bislang nicht oder kaum öffentlich zu sehen waren. Sie geben teils Einblicke in sehr private Momente des Alt-Kanzlers und seiner Ehefrau Loki, mit der er 68 Jahre lang verheiratet war.

Auf Schmidts Ledersofa seinen Reden lauschen

Bei ihrem Besuch haben Interessierte außerdem die Gelegenheit, auf Schmidts Sofa Platz zu nehmen, das jahrelang in seinem Büro in der "Zeit"-Redaktion stand. Schmidt hatte das Ledermöbel bereits von "Zeit"-Gründer Gerd Bucerius übernommen. Auf dem Sofa können Besucher zugleich noch einmal Schmidts Stimme im Original hören. Über eine sogenannte Audiodusche werden unter anderem Bundestagsreden und Vorträge abgespielt.

Die Ausstellung mit 100 Fotografien ist bis Ende März 2019 im Helmut-Schmidt-Forum, am Sitz der 2017 gegründeten Bundesstiftung in der Hamburger Innenstadt, zu sehen. Zehn weitere Motive sind bis zum 1. Januar in der Diele des Hamburger Rathauses ausgestellt.

Helmut Schmidt: Bilder eines großen Staatsmannes Am 23. Dezember 2018 wäre Helmut Schmidt 100 Jahre alt geworden. Eine Ausstellung in Hamburg zeigt jetzt Bilder seines Lebenswegs - vom Schulkind bis zum geachteten Staatsmann.

Mo-Fr 8-18 Uhr

Sa-So 8-17 Uhr In meinen Kalender eintragen

