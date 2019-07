Stand: 18.07.2019 11:20 Uhr

1969: Amerikaner gewinnen Wettlauf zum Mond

In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli jährt sich die erste bemannte Mondlandung zum 50. Mal: Mehr als 500 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt sahen im Fernsehen, wie die Amerikaner Neil Armstrong und Buzz Aldrin den Mond betraten und damit Geschichte schrieben. Die Mondlandung bildete das Finale eines beispiellosen Wettlaufs der Sowjetrussen mit den US-Amerikanern im Weltraum, der inmitten des Kalten Kriegs stattfand.

Wettrennen zwischen USA und Sowjetunion

Zwischenzeitlich hatten die Russen in diesem Rennen die Nase vorn gehabt: 1957 schossen die Sowjets mit "Sputnik 1" den ersten künstlichen Satelliten ins All. Bald darauf umkreiste die Hündin "Laika" an Bord von "Sputnik 2" die Erde. 1961 war der Russe Juri Gagarin der erste Mensch im All, als erster Amerikaner folgte Alan Shepard an Bord einer "Mercury"-Raumkapsel.

Kennedy gibt Startschuss für "Apollo"-Programm

Angestachelt von den sowjetischen Erfolgen kündigte US-Präsident John F. Kennedy 1962 an, schon bald werde ein Amerikaner auf dem Mond landen. In Cape Canaveral (Florida) entstanden Anlagen für das "Apollo"-Mond-Programm. Im selben Jahr schwebte dann der Russe Alexej Leonow als erster Mensch zehn Minuten frei im All. An Bord von "Gemini IV" unternahm Edward White den ersten Weltraumspaziergang eines US-Astronauten. 1966 setzte die sowjetische Mondfähre "Luna 9" auf dem Erdtrabanten auf. Es war die erste kontrolliert abgebremste Landung auf dem Mond. 1967 gab es einen herben Rückschlag für die Amerikaner: Drei US-Astronauten verbrannten bei einem Bodentest in der ersten "Apollo"-Raumkapsel. Ein Funke hatte die mit reinem Sauerstoff gefüllte Kabine in Brand gesetzt. 1968 ging als erste bemannte Mission "Apollo 8" mit drei Astronauten an Bord auf die Reise und umrundete den Mond.

"Ein gewaltiger Sprung für die Menschheit"

1969 war es endlich so weit: Am 21. Juli um 3.56 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) - in den USA war es der Abend des 20. Juli - setzte "Apollo 11"-Kommandant Neil Armstrong seinen Fuß auf die Oberfläche des Mondes und sagte seinen berühmtesten Satz: "Ein kleiner Schritt für einen Menschen - aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit." 20 Minuten später folgte ihm Buzz Aldrin. Um 4.42 Uhr MESZ hissten beide gemeinsam die US-Flagge, danach telefonierten sie mit US-Präsident Richard Nixon und sammelten Gesteinsproben. Zweieinhalb Stunden dauerte der Mondspaziergang, bei dem Armstrong und Aldrin neben Fußspuren im Staub auch einigen Müll wie Moonboots, ein paar leere Essenspakete und volle Urinbeutel hinterließen.

Erst Quarantäne, dann Parade

Nach ihrer Rückkehr wurden die Astronauten für drei Wochen in Quarantäne gesteckt, damit keine ungebetenen Bakterien vom Mond mit einreisen konnten. Im Anschluss gab es eine große Parade in New York, um die Helden vom Mond ausgiebig zu feiern. Bereits wenige Monate nach der "Apollo 11"-Mission gelang der Besatzung von "Apollo 12" die zweite Landung auf dem Erdtrabanten. 1970 landete die Raumkapsel "Apollo 13" mit drei Astronauten nach einem spektakulären Rettungsmanöver auf der Erde. Nach einer Explosion im Sauerstofftank war die Mondlandung abgebrochen worden. Der Satz "Houston, wir haben ein Problem" wurde legendär. 1971 und '72 folgten weitere Missionen - bis im Dezember 1972 die Fähre von "Apollo 17" als bislang letztes bemanntes Raumschiff den Mond erreichte. Danach wurde es still auf dem Trabanten.

Mond rückt heute wieder in den Fokus

Inzwischen ist der Mond wieder in den Fokus gerückt: Neben Russland und den USA beteiligen sich diesmal auch China, Indien, Israel, Japan, Südkorea und die europäische Raumfahrtagentur Esa am Wettrennen zum Erdtrabanten. Die USA unter Präsident Donald Trump kündigten kürzlich an, dass innerhalb der kommenden fünf Jahre wieder US-Astronauten auf dem Mond landen sollen, darunter auch eine Frau. Die Astronauten sollen künftig nicht nur den Mond besuchen, sondern dort auf einer Mondstation bleiben. Und das ist eigentlich nur die Vorbereitung auf künftige Weltraum-Missionen: den Aufbruch des Menschen zum Mars.

Mondlandung - Was ist dran an Verschwörungstheorien? Um die erste bemannte Mondlandung ranken sich einige Verschwörungstheorien - manche bezweifeln bis heute, dass sie wirklich stattgefunden hat. Für mehrere angebliche Indizien gibt es einfache Erklärungen:

Die Flagge scheint zu wehen - obwohl es auf dem Mond keinen Wind gibt: Tatsächlich bewegt sich die Flagge - mit Wind hat das aber nichts zu tun. Die Astronauten rammten die Fahnenstange in den Mondboden. Diese Bewegung überträgt sich auf die Flagge. Auch wenn ein Astronaut zufällig an die Stange stößt, bewegt sie sich.

Auf den Fotos sind keine Sterne im Hintergrund zu sehen: Aus gutem Grund! Denn die Belichtungszeit der Kamera war zu kurz dafür. Sonst wären die Astronauten unscharf und überbelichtet gewesen.

Die Triebwerke des Landemoduls hinterließen bei der Landung keinen Krater: Auch dafür gibt es eine einfache Erklärung, denn durch die fehlende Atmosphäre verflüchtigt sich der Ausstoß in alle Richtungen.

