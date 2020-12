Weihnachtsfilme für Kinder: Tipps für die ruhigen Tage Stand: 18.12.2020 13:01 Uhr Die Vor-Weihnachtszeit wegen der Corona-Pandemie mit möglichst wenig Kontakten zu verbringen - das kann für Familien mit Kindern eine echte Herausforderung sein. Weihnachtsfilme können da für eine tolle Abwechslung sorgen.

von Walli Müller

Es war einmal eine weihnachtliche Film-Reihe, die hieß "Sechs auf einen Streich". Inzwischen sind 51 Märchenfilme daraus geworden - drei davon sind in diesem Jahr ganz neu in der ARD Mediathek zu finden. Und sie haben eines gemeinsam: Starke Heldinnen, die nicht daran denken, sich wie typische Prinzessinnen zu benehmen.

Jede Menge Märchen in der ARD Mediathek

Da ist zum Beispiel Prinzessin Sarah aus dem Grimm'schen Märchen "Der starke Hans". Der ehrliche Schmiede-Geselle Hans gefällt ihr, einen dahergelaufenen Prinzen will sie ganz sicher nicht heiraten.

"Den letzten Bewerber habt Ihr mit dem Schwert verscheucht!" - "Als Frau kann ich genauso gut dafür sorgen, dass Handwerker und Bauern im Dorf Arbeit und Auskommen haben. Ich brauch' dafür keinen Herzog oder Grafen, der mir sagt, was ich tun oder lassen soll." Film-Zitat

Als die Wasserquelle im Dorf versiegt, muss dann auch die Prinzessin persönlich in den verbotenen Wald, um die Hüterin der Luftgeister freundlich zu stimmen.

Schauer-Storys, mit viel Augenzwingern serviert

Das ist ebenso so gefährlich wie das Abenteuer, das Anna Barbara im "Märchen vom goldenen Taler" bestehen muss. Sie muss den Lumpensammler Hans Geiz austricksen, um ihrem Dorf den goldenen Taler zurückzuholen, den dieser gestohlen hat.

Dominique Horwitz spielt den verschlagenen Burschen schön unheimlich.

"Ich will dir ein Geschäft vorschlagen. Bei mir gibt es allerhand zu putzen. Bist du meine Magd und hilfst mir dabei?" - "Nun gut, ich werde mitkommen und für Euch arbeiten. Aber am Ende gebt Ihr mir den goldenen Taler dafür!" Film-Zitat

Auch dieses Jahr überzeugt die Machart der ARD-Märchen, die die Schauer-Storys immer mit viel Augenzwinkern servieren. Die gute Fee, die "Helene, die wahre Braut" zum Happy End coacht, hat wahres Comedy-Talent.

"Da bin ich! Ich bin Cleo, die Fee, du hast mich gerufen." - "Nein." - "Doch! Also, was willst du? Juwelen, Kutschen, ewiges Leben? Die gängigen Sachen zaubere ich so aus dem Ärmel." Film-Zitat

Alle neuen Märchen sind von Sonnabend an in der ARD Mediathek abrufbar.

Fantasy-Abenteuer "Die Hexenprinzessin" in der ZDF Mediathek

Und auch in der ZDF Mediathek steht ein aufwendig produziertes Fantasy-Abenteuer schon für die Vorweihnachtszeit online: "Die Hexenprinzessin". Die Heldin ist hier eine widerborstige Prinzessin, die sich im Wald herumtreibt, im Schlamm badet und "Zottel" heißt. Als ihre brave Zwillingsschwester Amalindis von Hexen entführt wird, macht sich Zottel auf den Weg, sie zu befreien.

Schön für Erwachsene: Désirée Nosbusch als fiese alte Hexe, die das junge Mädchen für eine Frischzellenkur missbrauchen will.

"Wenn morgen das Ritual nicht vollendet ist, bevor der Mond die Sonne frei gibt, zerfalle ich!" Film-Zitat

"Die Hexenprinzessin" bietet 90 Minuten schaurig schönen Hokuspokus für die ganze Familie.

"Luzie der Schrecken der Straße" neu auf DVD

Neu auf DVD gibt es einen Kinder-Serien-Klassiker aus den 80er-Jahren: "Luzie, der Schrecken der Straße". Eine unerschrockene Sechsjährige verbringt da abenteuerlustig die letzten Ferientage vor ihrer Einschulung.

"Nein Luzie, wer hat dir denn deine Haare abgeschnitten?" - "Die sind nur angesengt, die sind nicht abgeschnippelt. Wir haben ein Feuerchen gemacht und Würstchen am Spieß gebraten." Film-Zitat

Bald hat Luzie zwei lustige Knetgummi-Freunde, die ihr helfen, die coole Fünftklässler-Bande des Nachbarjungen aufzumischen. Die sechs Folgen wurden digital restauriert und mit 75 Minuten Bonusmaterial zu einer schönen Sammler-Edition abgerundet.

Original-Serie "Pan Tau" in einer DVD-Box

Und noch ein Held aus Kindertagen ist zurück: "Pan Tau", der freundliche Zauberer mit der Melone. Auch hier gibt es alle 33 Folgen der tschechischen Original-Serie nun in bester Bildqualität in einer DVD-Box. Damit kann man unter Umständen nicht nur Kinder zu Weihnachten glücklich machen.

