Tipps für die ARD Mediathek: Action, Arktis, Abenteuer Stand: 06.01.2024 06:00 Uhr Eine reiche Unternehmer-Familie muss sich mit ihrer unverarbeiteten Vergangenheit auseinandersetzen, eine dreiteilige Dokumentation über eine Arktis-Expedition zeigt wunderbare Bilder und in der Serie "The Messenger" findet ein zielloser Taxifahrer seine Bestimmung.

von Anja Rosenow-Sottorf

Ein bewaffneter Mann überfällt einen kleinen Getränkeladen in der australischen Provinz. Ed und seine Freunde sind Zeugen der dilettantisch vorbereiteten Tat. Der sonst so zurückhaltende Ed rettet die Situation. Die Polizei kann den Räuber festnehmen.

Doch Eds Heldenmut hat ungeahnte Folgen. Er bekommt nämlich eine Spielkarte zugeschickt, ein Karo Ass - mit einer seltsamen Botschaft auf der Rückseite. "Harrison Avenue, 25 - 13 Uhr." Eds Neugier siegt, er fährt zur angegebenen Adresse.

"Hi, äh …"

"Da bist du ja, komm rein, komm rein! Eine Tasse Tee?"

"Ähm M’am, haben Sie ein Taxi bestellt?" Dialog aus "The Messenger"

Ed ist verwirrt. Er hat keine Ahnung, was er bei der alten Dame soll. Dann bekommt Ed wieder eine Spielkarte zugespielt - wieder mit einer Adresse. Dann noch eine und noch eine … "The Messenger - seltsame Botschaften", heißt die sympathische, achtteilige australische Serie, in der der ziellose junge Taxifahrer Ed am Ende seine Bestimmung entdeckt. Für ein Jahr in der ARD-Mediathek.

"Haus aus Glas": Sechsteiliges Familien-Kammerspiel

Sie haben sich länger nicht gesehen, die Geschwister Emily, Eva, Leo und Felix. Zu Emilys Hochzeit in kleinem, privaten Rahmen auf dem elterlichen Unternehmer-Anwesen trudeln sie wieder ein. Nur Felix, das schwarze Schaf der Familie, lässt auf sich warten. Eva ist genervt. Es ist gehöriger Druck im Familienkessel. Über der feierlichen Zusammenkunft, bei der sich irgendwie alle anschnauzen, aber keiner wirklich etwas sagt, liegt ein Schatten. Und der hat mit der unverarbeiteten Familienvergangenheit zu tun.

"Können wir langsam loslegen? Es gibt Leute, die sind extra früh von der Arbeit gekommen."

"Kannst du einmal die Füße stillhalten?"

"Felix wird doch sowieso nicht aufkreuzen."

"Sie kann nicht überziehen, sie muss in 20 Minuten zur nächsten Hochzeit."

"Scheiße!"

"Wo bleibt er denn?"

"Ich weiß es nicht, der Flieger ist pünktlich gelandet."

"Dann war er nicht drin. Arschloch!" Dialog in "Haus aus Glas"

"Haus aus Glas" ist ein sehr gelungenes, sechsteiliges Kammerspiel mit hervorragenden Schauspielern, darunter Stefanie Reinsperger, Götz Schubert und Juliane Köhler. Noch bis Anfang Februar in der ARD Mediathek.

Langzeit-Doku "Expedition Arktis 2"

Bei dem meisten Menschen existiert die Arktis als ganz ferner Raum, der gefroren ist, der mit uns, mit unserem Alltagsleben nichts zu tun hat. Und das ist leider falsch. Wie sehr, das zeigen die Dokumentationen über eine besondere Expedition in der ARD-Mediathek.

Die Meeresbiologin Antje Boetius ist Teil der ArchWatch-Expedition. Für zwei Monate ist sie mit Kollegen auf der "Polarstern" erstmals auf der Spur von Leben auf dem Meeresboden - in 4.000 Metern Tiefe.

5.000 Seemeilen bis zum Nordpol - eine Fahrt mit vielen Unwägbarkeiten, aber gespannten und engagierten Forschern und Forscherinnen. Die Langzeit-Dokumentation "Expedition Arktis 2" - alle drei Teile sind für ein Jahr in der ARD-Mediathek zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Sonnabend | 06.01.2024 | 15:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Dokumentarfilm Spielfilm