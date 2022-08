Doku "The Princess" zeigt Leben von Lady Di aus Sicht der Medien Stand: 24.08.2022 05:00 Uhr Die NDR Koproduktion "The Princess" von Ed Perkins ist eine gelungene Biografie über Prinzessin Diana. "Königin der Herzen" läuft heute ab 22.50 Uhr im Ersten.

von Danny Marques Marcalo

Regisseur Ed Perkins sammelt Bilder, die viel über über Ladi Di verraten - und über die damaligen Medien. Das ganze Königreich ist aus dem Häuschen. 1981 verkündet der Buckingham Palace, dass Thronfolger Charles eine Braut gefunden hat: Diana Frances Spencer, damals gerade erst 20 Jahre alt. Was sie denn gemeinsam hätten, werden sie im Fernsehinterview gefragt, und schon diese frühen Archivbilder zeigen: So wirklich viel Leidenschaft scheint nicht in der Beziehung zu stecken. "Wir gehen sicherlich beide gerne an die frische Luft", sagt Charles. Musik möge man auch gern, ist eine weitere auffallend unspektakuläre Antwort. Diana steht in diesen Bildern neben ihm und lacht, fast ein bisschen verschämt.

"The Princess" ist eine Dokumentation des Oscar-nominierten Filmemachers Ed Perkins. Er verzichtet auf Interviews mit Zeitzeugen und konzentriert sich ausschließlich auf die Fernsehbilder der Zeit. Und wann immer Diana und Charles auftauchten, gab es reichlich davon. Auf Besuch in Australien, beim Skifahren, im Weißen Haus bei US-Präsident Ronald Reagan - immer sind Unmengen von Kameras dabei. Sie wollen vor allem Diana sehen.

"The Princess": Diana wird vom Liebling zum Feindbild

Eine bildhübsche junge Frau, die auf die Menschen zugeht, sie umarmt, für jeden ein Lächeln übrig hat. "Sie wollte mehr wissen von den Menschen als das übliche Gespräch, das die Royals sonst mit dem Volk führten: 'Wie geht es Ihnen und wie lange leben Sie schon hier?'", heißt es im Film.

"The Princess" belegt überzeugend, wie die Ehe schon früh zu scheitern scheint. "Sie reden ja gar nicht mehr miteinander", munkeln die TV-Experten damals. Nach der Geburt von Prinz Harry fährt Charles erstmal zum Polospielen. Anfang der 90er-Jahre kommt es zu spektakulären Enthüllungen. Charles liebt eigentlich Camilla Parker-Bowles, auch Diana gibt im Interview zu, untreu gewesen zu sein.

An dieser Stelle macht der Film eine spannende Beobachtung. Aus Diana, dem Liebling, wird Diana, das Feindbild. Wenn sie ins Fitnessstudio geht, dann beschweren sich einige Zuschauer in einer Talkshow darüber, dass sie das nur für die Aufmerksamkeit mache. Ihr Einsatz für wohltätige Zwecke wird lapidar mit Ruhmsucht begründet.

31. August 1997: Diana stirbt - "Ihr habt sie umgebracht!"

Am 31. August 1997 rast der Wagen mit Diana und ihrem Lebensgefährten Dodi al-Fayed durch Paris, gejagt von einer Horde Paparazzi. Der Unfall an der Pont de l’Alma schockiert die Welt. Hunderttausende Blumen werden in London vor dem Kensington Palace abgelegt. "Ihr habt sie umgebracht", ruft ein Passant den Kameraleuten zu.

Doku verrät viel über Diana und die Medien

"The Princess" ist eine überaus gelungene Biografie der öffentlichen Person Diana, von der schüchternen Kindergärtnerin im Jahr 1981 bis zur ebenso geliebten wie gehassten weltweiten Ikone am Ende ihres Lebens. Einordnende Interviews vermisst man nicht. Die Bilder, die Ed Perkins gesammelt hat, verraten viel über sie - und über die Medien, die sie ihr Leben lang begleiteten.

The Princess Produktionsjahr: 2021 Produktionsland: UK Regie: Ed Perkins Länge: 104 Min Kinostart: 30. Juni 2022

