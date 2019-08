Stand: 28.08.2019 23:55 Uhr

Diane Kruger glänzt als Spionin in "Die Agentin" Die Agentin , Regie: Yuval Adler Vorgestellt von Katja Nicodemus

Im Februar lief der Spionage-Thriller "Die Agentin" von Yuval Adler bei der Berlinale. Schauspielerin Diane Kruger spielt darin die Hauptrolle als Mossad-Agentin, die von ihrem Führungsoffizier in den Iran entsendet wird - doch irgendwann verliert sich ihre Spur. Wie bereits in Fatih Akins "Aus dem Nichts" beweist Diane Kruger ihre ernste Seite - und spielt James-Bond-verdächtig ihre doppelbödige Rolle als israelische Spionin mit eigenen Zielen.

"Mein Vater ist gestorben. Zum zweiten Mal". Ein kurzer Satz am Telefon ist ein Code, der den Abbruch eines Undercover-Einsatzes ankündigt. Nach diesem Anruf bei ihrem Kontaktmann beim israelischen Geheimdienst wird die Agentin Rachel (Diane Kruger) untertauchen und verschwinden. Das wird bei ihren Kollegen und Kolleginnen große Aufregung hervorrufen.

Rachel war für den israelischen Geheimdienst Mossad im Iran im Einsatz. Im Rahmen ihrer Tarnexistenz als Sprachlehrerin wurde sie auf einen Geschäftsmann angesetzt, der mit dem iranischen Atomprogramm zu tun hat. In Rückblenden erzählt Yuval Adlers Film diese Spionageaktion die zu einer Liebesgeschichte wird.

Kleine Kunde über Geheimdienstarbeit

Der Film "Die Agentin" ist auch ein kleines Seminar in Sachen Geheimdienstarbeit. Ausführlich beleuchtet Yuval Adlers Film die Beziehung zwischen Rachel und ihrem Führungsoffizier Thomas (Martin Freeman) - eine Beziehung zwischen Vertrauen und Verstellung. Im Gespräch mit seinen Geheimdienstkollegen erinnert sich Thomas an die ersten Treffen mit Rachel und reflektiert sie zugleich. Die Frage ist: Was gibt er in den vergangenen und gegenwärtigen Gesprächen preis. Was behält er für sich?

"Weißt du, wer deine biologischen Eltern waren? Hat dich deine Mutter christlich erzogen?" befragt er Rachel. Seinem Kollegen erzählt er: "Als sie mir zugewiesen wurde, hat sie von Leipzig aus gearbeitet. Routine-Sachen. Es war meine Idee, sie nach Teheran zu schicken. In die nukleare Abteilung. Das Hauptquartier war nicht leicht zu überzeugen. Sie hatte eine sehr ungewöhnliche Biografie für eine Mossad-Agentin."

Welche Persönlichkeiten sind für Spionage geeignet?

Immer wieder geht es bei den Verabredungen zwischen Rachel und Thomas um die Frage der Zugehörigkeit. Was bringt eine junge Frau dazu für Israel zu spionieren ihre Identität zu wechseln. Oder sind gerade Persönlichkeiten mit fließenden, undefinierten, offenen Identitäten für die Spionage geeignet?

Geheimdienst-Thriller und Liebesgeschichte zugleich

Vordergründig ist "Die Agentin" ein Geheimdienst-Thriller. In Wahrheit erzählt der Film zwei Liebesgeschichten: die zwischen Rachel und ihrem iranischen Freund Fahad und die zwischen Rachel und Thomas. Letztlich scheint fast jeder Dialog des Films um die Frage zu kreisen, wie sehr sich ein Mensch verstellen kann und ob die Verstellung irgendwann zur wahren Identität wird.

Diane Kruger - am Ende täuscht sie sogar das Publikum

Geheimnisvolles Zentrum des Films ist Diane Kruger. Sie spielt eine Frau, die zunächst Lust am Jonglieren mit wechselnden Identitäten empfindet und die sich in diesen Identitäten verliert. Was treibt Sie an? Der Film legt Spuren - gibt aber keine Antworten. "Die Agentin" ist ein ungewöhnlicher Geheimdienst-Thriller, weil es hier nicht auf die Lösung, die Wende oder das Ende ankommt. Wir schauen einer Frau zu, die Masken anlegt, unter ihren Masken verschwindet und am Ende alle täuschen wird - auch uns. Eines ist klar: Falls es irgendwann einen weiblichen James Bond geben sollte, muss Diane Kruger diese Rolle übernehmen.

Die Agentin Genre: Spionage-Thriller Produktionsjahr: 2018/ 2019 Produktionsland: Deutschland / Israel / Frankreich / USA / Schweiz / Monaco Zusatzinfo: Originaltitel: "The Operative" mit Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar, Werner Daehn Regie: Yuval Adler FSK: ab 16 Jahren Kinostart: ab 29. August 2019

