Sechste Staffel von "The Crown": Diana, Dodi und die Paparazzi Stand: 16.11.2023 13:27 Uhr Netflix hat heute die ersten vier Folgen der letzten Staffel seiner Erfolgsserie "The Crown" veröffentlicht. Szenen zu Dianas Tod sollen auch dem Filmteam am Set die Tränen in die Augen getrieben haben. Die restlichen Folgen erscheinen am 14. Dezember.

von Imke Köhler

"Ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin. Ich sause herum und verliere mich dabei selbst aus den Augen." Diana in "The Crown"

Prinzessin Diana: nachdenklich, verzweifelt, einsam. Die sechste und letzte Staffel von "The Crown" widmet sich zunächst einmal dem Jahr 1997. Dianas Einsamkeit findet ein Ende, als sie eine Affäre mit dem ägyptischen Unternehmer Dodi al-Fayed beginnt. Fotografen wissen, dass sie mit Paparazzi-Fotos der beiden reich werden können und die Presse ist ihnen ständig auf den Fersen.

Unfall in Paris: Man hört ihn, aber sieht ihn nicht

Netflix zeigt diese ewige Bedrängnis, auch die Flucht von Diana und Dodi vor den Paparazzi, nicht aber den Unfall in Paris, bei dem beide ums Leben kommen. Der Umgang mit der Trauer bringt dann die Queen unter Druck.

"Was wollen die Leute von mir?"

"Von dir? Du bist die Mutter der Nation!" Dialog aus "The Crown"

Zweite Hälfte der sechsten Staffel kommt am 14. Dezember

Auch das Verhältnis zwischen Charles und seinen Söhnen ist ein Thema, ebenso wie die Liebesgeschichte, die sich Jahre später zwischen William und Kate anbahnt. Netflix bringt beim Staffelstart zunächst einmal nur die ersten vier Folgen auf den Markt, die übrigen sechs werden am 14. Dezember veröffentlicht. Insgesamt behandelt diese letzte Staffel die Jahre von 1997 bis 2005 und endet mit der Hochzeit von Prinz Charles und Camilla.

In den britischen Medien wird auch jetzt wieder diskutiert, inwiefern Netflix die Geschichte wahrheitsgetreu erzählt beziehungsweise ob es vertretbar ist, es nicht zu tun. Das Königshaus selbst äußert sich nicht.

"Leute erinnern sich an Diana - und wie schlecht Charles sie behandelt hat"

Dass die preisgekrönte Serie dem Königspaar Charles und Camilla zu weiterer Beliebtheit verhilft, glaubt Robert Lacey nicht. Der Geschichtswissenschaftler ist der historische Berater von "The Crown". Im ARD-Interview meinte er: "Die Beliebtheit von Charles ist gestiegen, seitdem er König ist, aber er liegt immer noch hinter William. Und wenn wir auf die Queen zu sprechen kommen, so ist das der schwache Punkt. Die Leute sind immer noch nicht richtig glücklich, Camilla mit all den königlichen Würden zu sehen. Sie erinnern sich an Diana und daran, wie schlecht Charles sie ihrer Meinung nach behandelt hat. Und wenn jetzt 'The Crown' gezeigt wird, ruft das diese dramatischen Jahre wieder wach. Das hilft nicht."

Die sechste Staffel hat Netflix ähnlich besetzt wie die vorherige. Diana wird weiterhin von der Australierin Elizabeth Debicki gespielt. Sie hat eingeräumt, dass die Produktion sehr tief in die Privatsphäre von Diana eingedrungen ist. Das Drama der Geschichte hat offenbar auch beim Filmteam Spuren hinterlassen. Die Szenen rund um den Tod von Diana und Dodi sollen den Beteiligten am Set die Tränen in die Augen getrieben haben.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Nachmittag | 16.11.2023 | 14:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm