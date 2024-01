"Kanu des Manitu": Bully dreht Fortsetzung von "Schuh des Manitu" Stand: 19.01.2024 12:02 Uhr Nach fast 25 Jahren setzt Michael "Bully" Herbig seinen Kinohit "Der Schuh des Manitu" fort. 2025 soll "Das Kanu des Manitu" in die Kinos kommen.

Das teilte die Produktionsfirma Constantin Film mit. Die Regie wird wieder Michael Herbig führen, das Drehbuch schreiben Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian. Die Komödie "Der Schuh des Manitu", eine Parodie auf die Winnetou-Filme aus den 1960er-Jahren, kam 2001 in die Kinos. Herbig hatte den Film nach Sketchen der ProSieben-Comedyshow "Bullyparade" im Jahr 2000 gedreht. Der Kinofilm zählt mit fast zwölf Millionen Besuchern zu den erfolgreichsten deutschen Kinofilmen überhaupt.

Die Dreharbeiten für "Das Kanu des Manitu" sollen in diesem Jahr stattfinden. Details zur Besetzung soll es in den kommenden Monaten geben. Constantin Film gab bekannt, dass RTL erstmals bei einer Kinoproduktion von Bully mit an Bord sei.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 19.01.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm