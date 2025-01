"Prange": Bjarne Mädel und Olli Dittrich drehen in Hamburg Stand: 17.01.2025 13:33 Uhr Noch bis zum 28. Januar dreht Bjarne Mädel unter anderem mit Olli Dittrich und Katharina Marie Schubert die NDR Komödie "Prange" in Hamburg. Der Film erscheint voraussichtlich Ende 2025 im Ersten und der ARD Mediathek.

Ralf Prange lebt im Hochparterre eines Hamburg-Barmbeker Rotklinkers, hat viel Zeit und nimmt deshalb auch die Pakete für alle anderen im Haus an - bis sein überschaubares Leben komplett aus den Fugen gerät, als er die Paketzustellerin Dörte kennenlernt.

Andreas Altenburg (unter anderem Autor der NDR 2 Comedys "Wir sind die Freeses" und "Die Kur-Oase", dafür mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet) hat "Prange" für bisher zwei Romane erdacht und jetzt die Vorlage für eine Weihnachtskomödie geschrieben.

Bjarne Mädel spielt scheuen, verliebten "Prange"

Die Hauptrolle spielt Bjarne Mädel. An seiner Seite stehen bis zum 28. Januar unter anderem Katharina Marie Schubert und Olli Dittrich in Hamburg vor der Kamera. Regie führt Grimmepreisträger Lars Jessen, der gemeinsam mit Maren Knieling den Film produziert. Er arbeitete mit Andreas Altenburg schon für die NDR Serie "Jennifer - Sehnsucht nach was Besseres" zusammen. Der NDR Film ist voraussichtlich Ende 2025 im Ersten und der ARD Mediathek zu sehen.

Weitere Informationen Bjarne Mädel: Der Mann für skurrile Typen ist 55 Bürodepp und kauziger Tatortreiniger: Der Schauspieler begeistert Fans und Kritiker in skurrilen Rollen. mehr

Zum Inhalt der Komödie "Prange"

Ralf Prange lebt schon sein ganzes Leben in ein und derselben Wohnung. Hier ist er nach Selbstauskunft der "arme Arsch", der vom unbekümmerten Paketmann Micki (Bozidar Kocevski) immer die Pakete für alle annimmt. Doch Pranges selbstbestimmtes, aber einsames Leben wird durch das Auftauchen der umwerfend pragmatischen Paketzustellerin Dörte (Katharina Marie Schubert) völlig auf den Kopf gestellt. In die vordergründig selbstbewusste Frau ist er sofort schockverliebt, aber in Sachen Liebe und gesellschaftliches Auftreten gibt es Nachholbedarf.

Der scheue Prange schmiedet diverse Taktiken, um mit Dörte in engeren Kontakt zu treten. Horst Rohde (Olli Dittrich), der gegenüber wohnt, beobachtet argwöhnisch alles, was Prange treibt. Als er sieht, dass Prange sich für Dörte interessiert, entbrennt ein Wettbewerb. Aber auch Prange selbst steht sich im Weg.

Neben den Genannten spielen Angelika Richter (Julia Köster-Demirbay), Linn Reusse (Kathrin "Die Elblette"), Maximilian Scheidt (Moritz "Der Ökospießer") und Michel Diercks (Niklas "Der Blasse" Durm). Produziert wird "Prange" von Florida Film. Kamera: Kristian Leschner, Herstellungsleiter: Christian Feier, Producerin: Cecile Heisler-Zigulla, Produktionsleitung: Vanessa Eggers. Dramaturg ist Bernhard Gleim. Die Redaktion liegt bei Christian Granderath und Philine Rosenberg.

Schlagwörter zu diesem Artikel Spielfilm