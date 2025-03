Mediathektipps: "Fatal Crossing", "Bitte um Rückruf" und "Mut zur Liebe" Stand: 01.03.2025 11:19 Uhr Diesmal geht es in den Mediatektipps um die Verfilmung von Lone Theils Debütroman "Fatal Crossing", eine ZDF Komödie "Bitte um Rückruf - Interview mit einer Schriftstellerin" und um eine Coming Out-Geschichte.

von Silke Lahmann-Lammert

"Fatal Crossing": Thriller-Serie auf Arte

Die dänische Auslandskorrespondentin Nora Sand steckt in einer beruflichen Krise. Im Haus ihres Vaters will sie sich erholen. Doch kaum ist Nora Sand in der seeländischen Provinz angekommen, erhält sie einen anonymen Brief. In dem Umschlag stecken Fotografien von Lisbeth und Lulu - zwei Teenager, die seit vierzig Jahren verschollen sind.

Zwei Mädchen eines Handballteams verschwinden ‘84 nach einer Englandreise mit der Fähre. Die Polizei kommt zu dem Schluss, sie seien durchgebrannt und stellt das Verfahren ein. Aber was, wenn Ihnen in Wirklichkeit etwas zugestoßen ist? Szene in "Fatal Crossing"

Nora beginnt, Nachforschungen anzustellen. Die Serie "Fatal Crossing" fängt beschaulich an und entwickelt sich mit jeder Folge mehr zu einem atemlosen Thriller. Bei der Auflösung des Falls hat Autorin Lone Theils allerdings unnötig tief in die Trickkiste grausiger Phantasien gegriffen. "Fatal Crossing - Der Fall Lisbeth und Lulu": Alle acht Folgen bis zum 17. Juni 2025 in der ARTE-Mediathek.

"Bitte um Rückruf - Interview mit einer Schriftstellerin": Fiktionales Interview

Weil ihr Gespräche mit Journalisten ein Gräuel sind, entwickelte die Schriftstellerin Julia Schoch einen verwegenen Plan.

Ich würd' mich am liebsten vertreten lassen von jemandem, der den Vorstellungen der Zuschauer etwas mehr entspricht, der vielleicht unterhaltsamer ist. Anziehender, was weiß ich. Kurz: Eine bessere Julia Schoch. Szene aus "Bitte um Rückruf - Interview mit einer Schriftstellerin"

Gesagt, getan: In ihrem halbstündigen filmischen Selbstporträt schlüpft der Schauspieler Jörg Hartmann in die Rolle der Mainzer Stadtschreiberin Julia Schoch. Vielleicht ist Jörg Hartmann tatsächlich die bessere Julia Schoch: Trotzig, kratzbürstig und komisch zugleich erzählt er, was die Schriftstellerin einem realen Interviewer wohl niemals verraten würde. "Bitte um Rückruf - Interview mit einer Schriftstellerin". Bis zum 8. März 2026 in der ZDF Mediathek.

"Mut zur Liebe": Mini-Serie über ein Coming Out

Frankreich im Mai 1981, kurz vor der Präsidentschaftswahl: Der 17-jährige Abiturient Victor versteckt seine Homosexualität vor seinen Eltern und Klassenkameraden. Heimlich trifft er sich mit dem älteren Serge, der mehr möchte als schnellen Sex. Victor weiß: Sich zu seinem Schwulsein zu bekennen, würde den Bruch mit seinem autoritären Vater bedeuten.

Einfühlsam erzählt die dreiteilige Miniserie von Victors Coming Out, seiner Liebe zu Serge und dem gemeinsamen Kampf für die Gleichberechtigung homosexueller Paare. "Mut zur Liebe". Alle drei Folgen bis zum 19. Februar 2026 in der ARTE Mediathek.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 01.03.2025 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Dokumentarfilm Serien