Mediathektipps: "Families like ours", "Bonnie", "Nismet" Stand: 22.02.2025 11:31 Uhr In den Mediathektipps geht es diesmal um eine Near-Future-Serie über die Folgen des Klimawandels in Dänemark, um Hollywoods berühmteste Casting-Direktorin und um eine junge Frau, die als Altenpflegerin und Striptease-Tänzerin arbeitet.

von Melanie von Bismarck



Dänemark in gar nicht mal so ferner Zukunft. Der Meeresspiegel ist drastisch gestiegen. In Regierungskreisen macht ein Gerücht die Runde. Wer kann, bringt sein Schäflein ins Trockene, verkauft schnell noch seine Immobilie..

"Sie machen das Land dicht, Laura. Ganz Dänemark wird evakuiert." Zitat aus "Families like ours"



Ungewohnte Migrations-Perspektive

Oscarpreisträger Thomas Vinterberg, bekannt durch seine Filme "Das Fest" und "Der Rausch", schildert in seiner siebenteiligen Serie "Families like ours" einfühlsam, wie das Leben der Abiturientin Laura und ihrer Patchworkfamilie auseinanderbricht. Spannend dabei ist die ungewohnte Perspektive auf das Thema Migration.

Die Bewohner eines westlichen Wohlstandslandes werden zu Flüchtlingen und Bittstellern, verlieren alles, wenn sie nicht gerade reich sind, müssen die Strapazen der Flucht meistern und bekommen es mit Einreisestopps zu tun. Die Serie "Families like ours - Nur mit euch" steht noch für ein halbes Jahr in der ARD Mediathek.

Casting-Ikone mit unbestechlichem Instinkt

"Zu erkennen, wer am besten für eine Rolle passt, ist, wie eine Ehe zu arrangieren." Bonnie Timmermann

Das ist Bonnie Timmermanns Spezialgebiet! Als Casting-Direktorin schlägt sie seit Jahrzehnten SchauspielerInnen für Filme vor und stellt Ensembles zusammen. In Hollywood ist Bonnie eine Ikone, hat ein untrügliches Auge und einen unbestechlichen Instinkt. Die Besetzung von Dirty Dancing - Bonnies Werk. Ob Sean Penn, Steve Buscemi oder Bruce Willis - Bonnie hat sie gecastet. Für die Serie "Miami Vice" ging sie ganz neue Wege. Bonnie war die erste, die Filme divers besetzt hat.

Die Arte-Doku über Bonnie Timmermann vermittelt eine Vorstellung von der Macht der Casting-DirektorInnen und ihrer zentralen Rolle im Filmgeschäft. Ein besonderer Reiz der Doku sind bisher unveröffentlichte Aufnahmen von späteren Stars wie Natalie Portman oder Viggo Mortensen in jungen Jahren beim Vorsprechen. "Hollywoods Casting-Queen: Bonnie" steht noch bis zum 16. April in der Arte-Mediathek.

"Nismet": Eine junge Frau zwischen Trauma und Doppelleben

Die 16jährige Nismet lebt mit ihrer depressiven Mutter und deren Freund Denis zusammen. Denis wird zudringlich. Um ihre Mutter zu schonen, verschweigt ihr Nismet, dass Denis versucht hat sie zu missbrauchen. Sie reißt aus und schlägt sich auf der Straße durch, bis die Polizei sie aufgreift. Nismets nächste Station ist das Jugendheim. Der Gedanke, ihre Mutter mit dem gewalttätigen Mann allein gelassen zu haben, quält sie. Wie sich herausstellt, ist ihre Sorge berechtigt.

Basierend auf einer wahren Geschichte, erzählt die vierteilige französische Dramaserie "Nismet - ein ungewöhnliches Mädchen" in ruhiger Tonlage von den dramatischen Einschnitten im Leben der jungen Frau und ihrem Doppelleben als Altenpflegerin und Striptease-Tänzerin. Zu sehen ist das bis Mitte Juni in der Arte-Mediathek.

