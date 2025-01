Mediathektipps: "Beckenbauer", "Schatzinseln" und "Nachtstreife" Stand: 04.01.2025 09:37 Uhr Das Leben und Wirken von Franz Beckenbauer, die "Schatzinseln" als vermeintliches Tropenparadies und der Alltag der Hamburger Polizei in der Nacht - davon erzählen unsere Mediathektipps der Woche.

von Bettina Peulecke

"Kaum ein anderer Fußballspieler hat es je so weit gebracht", sang Udo Jürgens einst über ihn. Der in München geborene Franz Beckenbauer, lange Zeit Libero und prägender Spieler des FC Bayern München, später Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Trainer und Funktionär, revolutionierte den Fußball und machte ihn gesellschaftsfähig. Bei dem "Kaiser" lief einfach alles rund.

Der Ball ist die Vollkommenheit des Rades. So interpretiere ich es einmal. Unser Sonnensystem ist rund, die Erde ist rund, der Mond ist rund, die Planeten sind rund. Diese Form ist göttlich, und deswegen ist der Fußball so entstanden. Franz Beckenbauer

In diesem Jahr, wäre Beckenbauer 80 Jahre alt geworden. Fakten und Anekdoten aus seinem privaten und öffentlichen Leben werden erzählt. Sportpersönlichkeiten wie Uli Hoeneß und Jürgen Klinsmann reflektieren über seine Rolle als Vorbild. Und der Schauspieler Matthias Brandt kennt niemand anderen, "dessen persönliche Entwicklung so parallel oder synchron verlief zur Entwicklung der Bundesrepublik wie die Entwicklung dieses Mannes." Und weiter sagt er über den Ausnahmefußballer: "Wenn man wissen will, wie sich dieses Land verändert hat ab den 50er-Jahren, dann könnte man auch sozusagen Jahr für Jahr sich einfach ein Foto von Franz Beckenbauer angucken."

Die dreiteilige Doku-Serie "Beckenbauer. Der letzte Kaiser" kann man sich bis2029 in der ARD Mediathek angucken.

Weitere Informationen Beckenbauer. Der letzte Kaiser Zwischen Märchen und Mythos: Der Doku-Dreiteiler beleuchtet den Lebensweg der Sportikone und ergründet, wie sehr Beckenbauers Biografie mit der Entwicklung Deutschlands verknüpft ist. extern

ZDF-Doku über den Pazifik als Tropenparadies und Krisenherd

Es ist der größte Ozean der Welt, Schauplatz aufziehender Konflikte und solcher, die die Welt verändert haben, der Pazifik. Der ZDF-Korrespondent Johannes Hano und sein Team haben schon viel gesehen. Doch diese Reise ist auch für die erfahrenen Reporter ein echtes Abenteuer. In einer einmotorigen Propellermaschine reisen sie acht Wochen zu den Schatzinseln.

Sie erzählen Geschichten von Forschern und Geschäftsleuten. Einer von ihnen etwa hat die Lizenz zur Erkundung der Gewässer der Cook Islands, ein Gebiet so groß wie Hessen, in dem es viel zu holen gibt. "Wir suchen nach diesen Knollen, die in etwa die Größe eines Golfballes oder einer Billardkugel haben. Sie enthalten all die Metalle, all die Chemikalien, die wir suchen", beschreibt dieser Geschäftsmann seine Arbeit.

Nickel, seltene Erden, Kobalt alles drin in der kleinen Knolle. Wie kostbar die Schätze des vermeintlichen Tropenparadieses sind, zeigt die zweiteilige Reportage "Schatzinseln im Pazifik, Leben mit dem Ozean sie istzwei Jahre lang in der ZDF Mediathek abrufbar.

Unterwegs mit der Hamburger Polizei

Nach den ersten drei erfolgreichen Staffeln der Reihe "Nachtstreife" aus Mainz geht nun der Norden an den Start. In fünf neuen Folgen wird die Vielfalt der Polizeiarbeit in Hamburg gezeigt.

Zehn Beamtinnen und Beamte werden bei ihrer Arbeit begleitet. Es sind Teams der Hamburger Davidwache, der Wasserschutzpolizei im Hafen, der Streife auf der Straße bis zum Kriminaldauerdienst. Dessen Leiter Michael Walter fasst die Lage kurz und knapp zusammen: "Ist schon gut was los auf Hamburgs Straßen."

Ein authentischer Blick wird vermittelt auf den Alltag der Polizei. Da geht es um nächtliche Ruhestörung, um Raubdelikte und Einsätze nach Schusswaffengebrauch.

Fünf neue Folgen der Doku-Serie "Nachtstreife" sind bis Ende nächsten Jahres in der ARD Mediathek zu sehen.

Weitere Informationen "Nachstreife": Unterwegs mit der Hamburger Polizei Schusswaffengebrauch, Prostitutionsbetrug, Raubdelikte – die neuen Folgen der Doku-Reihe zeigen, wie vielfältig die Polizeiarbeit in der Hansestadt ist. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 04.01.2025 | 06:10 Uhr