Mediathektipps: "Mafiajäger", "Der Germanwings-Absturz" und "The Next Level" Stand: 01.02.2025 13:43 Uhr In den Mediathektipps geht es um zwei Doku-Serien, "Mafiajäger" und "Der Germanwings-Absturz", sowie um die spannend und vielschichtig erzählte Krimiserie "The Next Level".

von Anja Rosenow-Sottorf

"Mafiajäger": Doku über die größte Anti-Mafia-Aktion Europas

Fast vier Stunden Hochspannung und Einblicke in die Arbeit von Ermittler-Teams, das verspricht die fünfteilige Dokumentation "Mafiajäger". Es geht um Kokain-Handel, Deutschland als Geldwäsche-Paradies, die italienische Ndrangheta und um die größte Anti-Mafia-Aktion Europas: EUREKA. Ausgangspunkt für EUREKA ist ein harmlos scheinender Anruf 2019 in Süditalien. Der bringt die italienische Polizei auf den Plan und löst schließlich jahrelange, akribische Ermittlungen in mehreren Ländern aus und eine gemeinsame Aktion.

Das heißt, in ganz Europa gehen um 4 Uhr morgens die Türen auf. Dass die Zeit verging, merkte ich mehr am Herzschlag als am Ticken der Uhr. Wir waren aufgeregt und gleichzeitig sehr ruhig. Szene aus "Mafiajäger"

Die fünfteilige Doku "Mafiajäger“ mit nachgestellten Spielszenen ist bis Ende März in der Arte-Mediathek abrufbar.

"The Next Level": Spannende und vielschichtige Krimiserie

Es sollte die ultimative Hochzeitsreise für die beiden New Yorker Zofia und Josh werden. Einmal um die Welt. Doch auf der letzten Station in Berlin endet diese Reise für Zofia tödlich. Die junge Reporterin Rosa Bernard wird zufällig auf den Fall aufmerksam. Rosa trifft auf Josh, den Ehemann von Zofia. Sie bietet ihre Hilfe an, denn Josh hat niemanden in Berlin. Ihre ersten Recherchen zu Zofias Tod verlaufen ins Leere. Keiner sagt was.

Berlin - Hotspot der ungeahnten Möglichkeiten für Investoren, Clubgänger und auch dunkle Geschäfte. Rosa kommt der Wahrheit beim Fall Zofia nur zäh näher, dafür bringt er aber auch Erkenntnisse für ihr eigenes Leben. Die sechsteilige Krimiserie "The Next Level" ist spannend und vielschichtig und steht für zwei Jahre in der ARD-Mediathek.

"Der Germanwings-Absturz": Doku-Serie

Der 24. März 2015 ist einer der schwärzesten Tage in der deutschen Luftfahrtgeschichte. An diesem Tag zerschellt ein Flugzeug von Germanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen, weil Pilot Andreas Lubitz ihn zum Absturz gebracht hatte. Alle 150 Menschen an Bord der Maschine sterben. Darunter auch 16 Jugendliche einer 10. Klasse mit zwei Lehrerinnen aus Haltern in NRW. Alle Hinterbliebenen müssen mit diesem Schicksalsschlag umgehen.

In der Reihe ARD Crime Time zeichnet die vierteilige Doku-Serie "Der Germanwings-Absturz" die Geschehnisse nach. Sie ist ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen.

