Mediathek-Tipps bei ARD, ZDF und Arte: "Borga", "Ruby" und "The Sister"

Mediathek-Tipps im September: "The Sister", "Ruby" und "Borga" Stand: 18.09.2022 12:55 Uhr Spannendes aus England, Komisches aus Deutschland und die zerplatzten Träume eines Mannes aus Ghana. "Borga", "Ruby" und "The Sister" in den Mediatheken von ARD, ZDF und Arte.

von Bettina Peulecke

Der Roman, auf dem die vierteilige britische Serie "The Sister" basiert, heißt im Original "The Burial", also "Das Begräbnis". Das deutet schon auf den manchmal recht nervenaufreibenden Inhalt der Story um das Verschwinden einer jungen Frau hin. Nathan hat sich lange bemüht, die Schatten der Vergangenheit hinter sich zu lassen, als eines regnerischen Abends unverhofft ein alter Bekannter vor seiner Haustür steht:

Du kommst hier nicht rein. Wir können uns treffen, morgen - ruf mich im Büro an, okay?

Ich brauch' nur zwei Minuten.

Bob, das ist mein Haus, meine Frau kann jeden Moment hier sein. Filmzitat

Bob hat Neuigkeiten für Nathan. In einem Waldstück sollen Bauarbeiten beginnen:

Sie wollen eine Wohnsiedlung dahin bauen. Spatenstich soll am Montag sein. Die Einzelheiten stehen da drin. Zerreiß es, wenn du fertig bist, verbrenn es. Filmzitat

Das Waldstück und das Verschwinden von Nathans Schwägerin verbindet die beiden Männer. Denn dort liegt ein Geheimnis begraben, das auf keinen Fall ans Tageslicht gelangen darf. Die spannende, vierteilige Mystery-Serie "The Sister - Vergraben" ist bis zum 8. Oktober in der ARD Mediathek abrufbar.

"Ruby": Aufheiterung aus der ZDF Mediathek

Heute habe ich in meinem Horoskop gelesen, ich sollte beruflich den Absprung wagen und eine neue Herausforderung suchen. Aber ich liebe meinen Job bei der "Fun-Finanz". Als Kind wollte ich unbedingt was total Aufregendes werden. Dann habe ich aber festgestellt, dass Aufregung doch nicht so mein Ding ist. Filmzitat

Und deshalb ist Rubina, genannt Ruby, auch ziemlich zufrieden in der Bankfiliale in der verschlafenen Kleinstadt, in der ihre Tollpatschigkeit und ihre kleinen Macken praktisch kaum auffallen.

Wer hat die Pizza mit Thunfisch, Hot Dog, Pommes und Sauce Hollandaise obendrauf?

Du meinst wohl "Pizza quatro fantasia Rubina". Filmzitat

Subtil geht anders - mit oder ohne Pizza auf dem Sofa: Die achtteilige Sitcom "Ruby" steht ein Jahr lang in der ZDF Mediathek zur aufheiternden Verfügung.

"Borga" in der ARTE Mediathek: Deutscher Schauspielpreis für Hauptdarsteller

Kojo aus Ghana träumt davon, eines Tages ein "Borga" zu sein. Borga sind ghanaische Männer, die im Ausland viel Geld verdienen und somit die Familie zu Hause unterstützen können. Bisher hat sich Kojo zusammen mit seinem Bruder Kofi mühsam den Lebensunterhalt mit dem Handel von Metallschrott verdient. In Deutschland möchte er sich den Traum vom Borga-Leben erfüllen. Das ist allerdings nicht ganz so leicht wie erhofft. Immerhin verliebt er sich und erzählt seiner Freundin von seiner Heimat:

Weißt du, in Ghana zelebriert man das Leben. Du brauchst einfach nur zwei Stühle, einen Tisch, ein paar Drinks und dann feierst du. Das ist Ghana, das ist zu Hause. Ich nehme dich mit, dann verstehst du.

Das heißt, du willst irgendwann mal zurückgehen. Filmzitat

Als seine Freundin zufällig entdeckt, dass Kojo einen gefälschten Pass besitzt, wird es schwierig. Der Film zeigt hart und herzzerreißend, wie unterschiedlich die Träume und Chancen von Menschen sind, je nachdem wo sie geboren wurden und welchen Preis sie bereit sind, für ein vermeintlich besseres Leben zu bezahlen. Der Hauptdarsteller Eugene Boateng wurde für seine Leistung mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem deutschen Schauspielpreis. "Borga" ist bis zum 13. Oktober in der ARTE Mediathek zu sehen.

