Mediathek-Tipps: "Requiem" und "The Bank Hacker"

"Requiem" - düster und spannend

Mathilda Gray ist Cellistin und steht kurz vor ihrem internationalem Durchbruch. Aber dann geschieht etwas Unglaubliches: Mathildas Mutter schneidet sich vor den Augen ihrer Tochter die Kehle durch.

Auf dem Bett der Mutter findet Mathilda eine Kiste. Darin sind Zeitungsausschnitte und eine Videokassette. Alle Materialien drehen sich um ein Thema: das kleine Mädchen Cary Howell. Als auch die Polizei ihr keinen hilfreichen Tipp geben kann, fährt Mathilda gemeinsam mit einem Freund nach Wales, um auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen.

Die britische Mystery-Serie "Requiem" handelt von einem dunklen Geheimnis in der Familiengeschichte von Mathilda - effektvoll mit außergewöhnlichen Bildern und gruseligem Ton in Szene gesetzt. Dazu ein kluges wie raffiniertes Spiel mit dem Zuschauer: Denn nicht immer können sich sowohl Mathilda als auch der Betrachter sicher sein, ob das, was gerade passiert, Fantasie oder Realität ist.

Düster, unheimlich und spannend - die Mini-Serie "Requiem" mit Lydia Wilson als Mathilda Gray steht noch bis Ende Juni in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

"The Bank Hacker" - voll fintenreicher Wendungen

Jeremy, IT-Student, ist ein hochbegabter Nerd. Sein Talent vergeudet er jedoch zunächst nur mit Spielereien. Und dann ist da der Gangsterboss Alidor mit seiner halbseidenen Entourage.

Der nächste Coup der Räuber soll eine Nummer größer werden: Sie wollen eine Bank ausrauben. Aber nicht mit Skimasken und Pistolen, sondern per Computer-Hack. Und in diesen Plan passt IT-Student Jeremy perfekt hinein. Für Jeremy ist das auch die Gelegenheit, sich an der Bank zu rächen, die für den Bankrott seiner Mutter zuständig ist.

In Rückblicken erzählt Jeremy in der belgischen Serie "The Bank Hacker", wie er zu der Truppe stieß oder besser gesagt, wie diese ihn ausfindig machte und einfing, wie der Hack vorbereitet wurde - und natürlich auch, wie er stattfindet.

Die Geschichte dieser ungleichen Komplizen strotzt vor fintenreichen Wendungen. Egal, ob Gauner, Ermittler oder Zuschauer - alle werden mit großem Vergnügen immer wieder in die Irre geführt. Und das wird mit einer guten Portion Ironie serviert. "The Bank Hacker" ist eine Mischung aus Oceans Eleven und Robin Hood und ist noch bis 21. Juni in der ZDF-Mediathek zu finden.

