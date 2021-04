Johannes Schmidts Film "Neubau" ist mehr als ein Heimatfilm Stand: 08.04.2021 08:21 Uhr "Neubau" von Johannes M. Schmidt hat im letzten Jahr den Max-Ophüls-Preis gewonnen. Jetzt ist der Film auf dem Streamingportal Salzgeber zu sehen.

von Katja Nicodemus

Es gibt solche Momente, in denen man am liebsten in einen Film hineingehen würde, sich dazusetzten möchte. Drei Menschen an einem Sommertag in der Uckermark. Markus, seine Großmutter und deren Freundin lesen Holunderblüten ab. Das Radio läuft. Dann der Stimmungswechsel.

Markus, Mitte dreißig, arbeitslos, lebt in der Uckermark ein wenig ziellos vor sich hin. In dem Film "Neubau" von Johannes M. Schmidt folgt ihm die Kamera durch den Tag. Der Job auf der Straußenfarm, die Besuche bei der Großmutter und ihrer Lebensgefährtin, der Omi. Die Großmutter leidet unter Demenz. Umso cooler wirkt die Begrüßung.

Darsteller Tucké Roayle mit stiller Präsenz

Die sexuelle Begegnung mit einem Bekannten, das abendliche einsame Bier. Das Rauchen - und natürlich, ganz wichtig auf dem Land: Das Auto. "Stonewall" steht auf Markus' alter Karre. Stonewall wie die legendäre Schwulenbar in New York. Gemeinsam mit dem jungen Mann durchqueren wir die sanft hügelige Landschaft mit ihren manchmal bizarr aussehenden, von Misteln bewachsenen Bäumen.

Die Landschaft wird zum Freiheits- und Sehnsuchtsraum für den jungen Mann und seine Träume. Tucké Roayle spielt ihn mit einer introvertierten Präsenz. Dieser Markus verströmt eine anrührende Verlorenheit. Und irgendwann muss Markus seinen Traum auch aussprechen.

In "Neubau" wird wenig gesprochen, aber viel gesagt

Immer wieder führen Markus' Fahrten an einem Haus vorbei, in dem ein junger Deutschvietnamese lebt. Duc, der regelmäßig in einem nahen See badet, wird für Markus zum aus der Ferne angehimmelten Objekt der Begierde. Irgendwann werdend die beiden gemeinsam schwimmen. Und dann gibt es diesen schönen Dialog - in einem Film, in dem ansonsten wenig gesprochen, aber viel gesagt wird.

Wird Markus in der Uckermark bleiben? Und wird er vielleicht irgendwann nicht mehr die Fantasiegestalten brauchen, die abends seine Wohnung bevölkern? Eine bunte Truppe von Wahlverwandten und queeren Kameradinnen und Kameraden, die sich, begleitet vom Elektrosound, zu einer kleinen Party formieren.

Langsam wird "Neubau" zu einem "Heimatfilm". Ohne dass sie ausgesprochen werden müssen, stellen sich für Markus Fragen, die uns alle betreffen: Wo gehören wir hin? Was genau bedeutet Heimat? Und kann Heimat nicht einfach der Ort sein, wo wir lieben. Oder wo wir küssen, - begleitet vom Geräusch eines Zuges, das von Ferne ja immer so sehnsüchtig wirkt.

Neubau Genre: Drama Produktionsjahr: 2020 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Tucké Royale, Monika Zimmering, Jalda Rebling Regie: Johannes Maria Schmit Länge: 81 min FSK: 16 Jahre Kinostart: Zur Zeit nur bei einem Streaming-Anbieter zu sehen

