Heute im Ersten: "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl"

Mit "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" zeigt das Erste heute um 20.15 Uhr Caroline Links Verfilmung des Jugendbuch-Klassikers von Judith Kerr. In den Hauptrollen spielen Oliver Masucci, Carla Juri und Riva Krymalowski.

Wenn du ein Unglück malen willst, musst du ein Unglück malen. Es hat keinen Sinn zu malen, was die anderen von dir erwarten. Dann wird das nichts. Arthur Kemper in "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl"

Es ist der fast schon prophetische Rat des Vaters an seine zehnjährige Tochter am Vorabend der Reichstagswahl 1933. Das Leben der Familie Kemper - Vater Arthur ist ein bekannter Theater- und Nazi-Kritiker - wird nie wieder so sein wie zuvor.

"Als Hitler das rosa Kaninchen stahl": Flucht vor den Nazis

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten flieht die Familie über Prag nach Zürich, weiter in die Schweizer Berge. In der Schule fühlt Anna sich fremd. Sie versteht ihre Mitschüler nicht. Das Geld ist knapp, der Vater findet kaum Arbeit, Adolf Hitler setzt ein Kopfgeld auf ihn aus.

Fiktionalisierte Geschichte von Judith Kerrs Kindheit

Judith Kerr ist 1923 Berlin geboren und später mit ihrer Familie über die Schweiz und Paris nach London geflüchtet. 1971 hat sie den Jugendroman "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" geschrieben, um ihrem damals achtjährigen Sohn die fiktionalisierte Geschichte ihrer Kindheit zu überliefern. In dem Buch erzählt die Tochter des berühmten Theaterkritikers Alfred Kerr aus der kindlichen Perspektive von Anna.

Die Bedrohung der Nationalsozialisten ist unterschwellig. Mal ist es ein Hakenkreuz-Anstecker, den Annas Bruder Max mit nach Hause nimmt, mal eine deutsche Familie in der Schweiz, die die Kempers meidet. Oder eine Nachbarin in Paris, die über Juden herzieht. Die Unsicherheit, wie es weitergehen soll, ist omnipräsent.

Drehbuch von Caroline Link und Anna Brüggemann

Regisseurin Caroline Link hat gemeinsam mit Anna Brüggemann das Drehbuch geschrieben und trotz der Schwere des Themas auch immer wieder Platz für Humor gelassen. Die meiste Last des Films trägt die Newcomerin Riva Krymalowski auf ihren Schultern, die als Anna in fast jeder Szene zu sehen ist. An der Seite von Oliver Masucci (Arthur Kemper) und Carla Juri (Dorothea Kemper) meistert sie ihre Aufgabe bravourös.

Nach "Der Junge muss an die frische Luft" beweist Link erneut ihr Gespür für Kinderschauspieler und ein Händchen für die Ausstattung. "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" ist nah an der Vorlage und doch brandaktuell. Das Erste zeigt den Film am 1. Weihnachtstag um 20.15 Uhr.

