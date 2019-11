Stand: 08.11.2019 15:03 Uhr

Diese Filme kommen in diesem Jahr noch ins Kino von Patricia Batlle

Mit dem Film "Parasite" des südkoreanischen Regisseur Bong Joon-ho und dem "Joker" mit Joaquin Phoenix laufen derzeit mehrere Filme, die sich berechtigte Hoffnungen auf einen oder mehrere Oscar-Nominierungen machen können. Die deutsche Produktion "Systemsprenger" darf sich Hoffnungen auf den Oscar für den besten fremdsprachigen Film machen. Einige Highlights werden 2019 noch zu sehen sein. Unter anderem wird mit "Star Wars IX - Der Aufstieg Skywalkers" im Dezember endlich der Abschluss der "Star Wars"-Trilogie in die Kinos kommen.

Filme 2019: Autorennen, Horrorfilme und Komödien im Kino

Im November starten mit "Le Mans 66" und "Der Leuchtturm" zwei Filme für Adrenalin-Junkies. "Le Mans 66" handelt vom legendären 24-Stunden-Rennen und den harten Konkurrenzkampf der beiden Autobauer-Legenden Henry Ford und Enzo Ferrari. In "Der Leuchtturm" zeigt Regisseur Robert Eggers das gruselige Leben zweier Leuchtturmwärter auf einer unzulänglichen Insel. Dass der Film komplett in Schwarz-Weiß gedreht ist, verstärkt den Effekt noch. Die kleinen Kinofans dürfen sich auf das Wiedersehen mit den Schwestern Anna und Elsa in "Die Eiskönigin 2" freuen. Außerdem startet die Realverfilmung des Musicals "Cats" zu Weihnachten.

Diese Filme kommen 2019 noch ins Kino Start Titel Regie Genre 14.11 Le Mans - Gegen jede Chande James Mangold Action / Geschichte 28.11 Die Eiskönigin 2 Chris Buck, Jennifer Lee Fantasy / Animation / Komödie 28.11. Der Leuchtturm Robert Eggers Drama / Horror 19.12. Star Wars IX - Der Aufstieg Skywalkers J.J. Abrams Fantasy / Action 25.12. Cats Tom Hooper Musical mit Live-Action

