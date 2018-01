Stand: 15.12.2017 10:32 Uhr

27 Kinofilme, die Sie 2018 sehen sollten von Patricia Batlle

Der "Star Wars"-Hype um die "letzten Jedi" ist voll im Gange. Kino-Fans können sich aber jetzt schon auf 2018 freuen, denn das Kinojahr hat viel Abwechslung zu bieten: von der Independent-Perle über ein Verleger-Drama bis hin zum Öko-Thriller. Zum Start gibt's ein Musical: Hugh Jackman spielt den "Greatest Showman". Danach liefert der Franzose François Ozon den Erotik-Psycho-Thriller "Der andere Liebhaber". Özgür Yildirim schickt Moritz Bleibtreu als geläuterten Kriminellen in "Nur Gott kann mich richten" in einen Showdown, der es in sich hat. Meryl Streep und Tom Hanks stehen für Steven Spielbergs Geschichte der "Washington Post" in "Die Verlegerin" erstmals gemeinsam vor der Kamera - und Spielberg bringt im April das Sci-Fi-Epos "Ready Player One" ins Kino. Wes Andersons Animationsfilm "Isle Of Dogs - Ataris Reise" eröffnet im Februar die Berlinale.

Das sind die spannendsten Filme 2018





















































Guillermo del Toro und Wes Anderson mit neuen Filmen

Bewegende Geschichten versprechen Guillermo del Toros Liebes- und Fantasyfilm "Shape Of Water", das Historiendrama "Der Seidene Faden" (Regie: P.T. Anderson), in dem der Ire Daniel Day Lewis das letzte Mal fürs Kino drehte, und der Kritiker- und Publikumsliebling "Call Me By Your Name" von Luca Guadagnino, in dem es um eine homosexuelle Sommerliebe im Italien der 80er-Jahre geht. Ganz ohne "Star Wars" geht es auch 2018 nicht: Im Mai soll es die Vorgeschichte zum Held Han Solo geben. Ohne Starttermin sind noch die neuen Filme von Regiegiganten wie Spike Lee, Clint Eastwood, Lars von Trier und Martin Scorsese sowie der neue von Steve McQueen ("12 Years A Slave") und die Motion-Capture-Version des "Dschungelbuchs" von Andy Serkis.

Spannende Filme 2018 - eine Liste Start Film Regie Genre 04.01. Greatest Showman Michael Gracey Musical 11.01. Wonder Wheel Woody Allen Drama 18.01. Der andere Liebhaber (L'amant double) François Ozon Psychothriller 25.01. Nur Gott kann mich richten Özgür Yildirim Gangsterthriller 25.01. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Martin McDonagh Dramödie 01.02. Der seidene Faden (Phantom Thread) Paul Thomas Anderson Historiendrama 08.02. The Shape Of Water Guillermo del Toro Liebe/Fantasy 08.02. The Florida Project Sean Baker Drama 22.02. Die Verlegerin (The Post) Steven Spielberg Historiendrama 22.02. Auslöschung (Annihilation) Alex Garland Sci-Fi / Öko-Thriller 01.03. Call Me By Your Name Luca Guadagnigno Liebesfilm 08.03. Lucky John C. Lynch Drama/Western 15.03. Der Hauptmann Robert Schwentke Historiendrama 15.03. Lara Croft Roar Uthaug Abenteuer 22.03. Thelma Joachim Trier Sci-Fi/Thriller 29.02. The Death Of Stalin Armando Iannucci Schwarze Komödie/Satire 05.04. Ready Player One Steven Spielberg Sci-Fi/Thriller 05.04. A Wrinkle In Time Ava DuVernay Sci-Fi/Fantasy 12.04. Wildes Herz Charly Hübner Dokumentation 19.04. Lady Bird Greta Gerwig Liebesfilm 26.04. Avengers: Infinity War Joe Russo, Anthony Russo Fantasy/Action 03.05. Isle Of Dogs - Ataris Reise Wes Anderson Animation 07.06. Jurassic World: Das gefallene Königreich J.A. Bayona Fantasy/Sci-Fi/Abenteuer 21.06. Ocean's 8 Gary Ross Gaunerkomödie 15.11. Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen David Yates Fantasy 20.12. Mary Poppins Returns Rob Marshall Musical 27.12. Bohemian Rhapsody Bryan Singer Biografie/Drama

