Filmtipp: "Fabian" - Eine emotionale Zeitreise durch Berlin Stand: 03.03.2021 07:00 Uhr Mit der Verfilmung von Erich Kästners Roman "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" ist der Regisseur Dominik Graf im Wettbewerb der Berlinale vertreten, die wegen der Corona-Pandemie online stattfindet. Beitrag anhören 3 Min

von Bettina Peulecke

"Fabian" ist hochkarätig besetzt, mit Tom Schilling in der Hauptrolle und European Shooting Star Albrecht Schuch an seiner Seite. Es ist der dritte von insgesamt vier deutschen Wettbewerbsbeiträgen bei der Berlinale.

"Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus und sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit." Film-Zitat

Erich Kästner schrieb seinen in Berlin spielenden Roman 1931. Dominik Graf inszeniert den Stoff mit Bezügen zur heutigen Zeit und eröffnet seinen "Fabian" mit einer grandiosen Sequenz, in der er optisch von der heutigen Hauptstadt in die damalige reist.

Zeitreise in der U-Bahn

Die Kamera geht die Treppe hinunter in eine historische U-Bahnstation mit Waggons und Menschen von heute und kommt beim Heraufgehen der Treppe auf der anderen Seite im Berlin der 1930er-Jahre an. Dort wartet Jakob Fabian, dargestellt von Tom Schilling, auf den Zuschauer und wir begleiten ihn auf seinen Wegen durch die Stadt. Tagsüber arbeitet er in der Werbeabteilung einer Zigarettenfabrik, nachts streift er durch die Kneipen und Bordelle, gern zusammen mit seinem wohlhabenden Freund Labude, wie immer großartig verkörpert von Albrecht Schuch. Fabian ist ein Moralist und Pessimist, doch dann verliebt er sich und stellt Cornelia seinem Freund vor:

"Sie will Schauspielerin werden."- "Noch einer?" - "Ich träume nachts, dass ich sie verliere, und schäme mich für die Angst." Film-Zitat

Labude hat seinerseits seine Geliebte bereits verloren und driftet immer haltloser durchs Leben, gibt aber Fabian und Cornelia seinen Segen.

"Fräulein Cornelia Battenberg, ich erteile dir hiermit meine Erlaubnis für einen eheähnlichen Bund mit dem hier anwesenden Jakob Fabian... Sollte sich Herr Fabian jedoch wider Erwarten als nicht geeignet erweisen, gehen Sie ohne zeitliche Verzögerung in meinen Besitz über." Film-Zitat

Während Labude das Geld seiner Familie verprassen kann, wird Fabian Opfer der großen Entlassungswelle. Und bald darauf kündigt auch Cornelia ihm die Zukunftsperspektive auf, denn ihre Karriere als Schauspielerin ist ihr wichtiger. So wichtig, dass sie dafür eine mehr als berufliche Verbindung mit einem sehr viel älteren Mann eingeht. Der mächtige Filmproduzent macht sie zum Star, während Fabian, Labude und der Rest ihrer alten Welt, kurz bevor Hitler an die Macht kommt, Schlimmes zu befürchten haben:

"Werden Sie bedroht?" - "Die Welt geht vor die Hunde, es muss alles in eine neue Ordnung kommen, so geht es ja nicht weiter!" Film-Zitat

"Fabian" mit Originalzitaten aus Erich Kästners Roman

Ähnlich wie in Burhan Qurbanis Romanadaption von "Berlin Alexanderplatz" mischt Dominik Graf Originalzitate aus Erich Kästners Roman in den Film, mit einer Erzählstimme aus dem Off. Auch wird sehr ausschweifend das zügellose Treiben des Berliner Nachtlebens dargestellt. Dieser Tanz auf dem Vulkan erinnert damit oft an "Babylon Berlin", erst recht, wenn Meret Becker, die auch in der Erfolgsserie mitspielt, hier nackt unterm Pelzmantel eine Club-Bühne stürmt.

Die emotionale Zeitreise, die Dominik Graf inszeniert, ist mit ihren teils grobkörnigen Bildern und dichtem Soundtrack prall gefüllt - aber mit ihrer dreistündigen Laufzeit vor allem eines: um ein Drittel zu lang.

Fabian oder Der Gang vor die Hunde Genre: Drama Produktionsjahr: 2021 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: Mit Tom Schilling, Albrecht Schuch und Saskia Rosendahl (Hauptdarsteller). Weitere Rollen: Meret Becker, Michael Wittenborn, Petra Kalkutschke, Eva Medusa Gühne und Elmar Gutmann. Regie: Dominik Graf Länge: 176 Minuten Kinostart: 01.07.2021

