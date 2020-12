Kennen Sie die Kino-Hits 2020? "Tenet" auf DVD zu gewinnen!

Das Kinojahr 2020 war kompliziert in der Corona-Pandemie mit Schließung der Kinos und Verschieben der Blockbuster ins Jahr 2021. Was haben Sie 2020 sehen können? Wissen Sie, wo Christian Petzolds "Undine" spielt"? Und welches Gericht führt die Helden in den "Känguru-Chroniken" zusammen?



Wenn ja, dann haben Sie die Chance, eine von sechs DVDs zu gewinnen.



Wir stellen Ihnen zehn Fragen. Pro Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten, aber nur eine ist korrekt. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie alle Fragen richtig beantworten. Kleiner Tipp: Hier erfahren Sie noch einiges über die besten Filme 2020.



Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 10. Januar 2021, 23 Uhr.



Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir jeweils zwei Exemplare der folgenden DVDs: der Zeitreisethriller "Tenet" voller spektakulärer Stunts und Action-Einlagen von Christopher Nolan; "Die Känguru-Chroniken" von Dani Levy aus Deutschland nach dem Bestseller von Marc-Uwe Kling und die liebenswerte, gelungene Neuverfilmung von "Emma" nach dem Roman von Jane Austen.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Um die DVD "Tenet" zu gewinnen, ist ein Mindestalter von zwölf Jahren erforderlich.

