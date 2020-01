Kennen Sie die Kino-Hits 2019? DVD zu gewinnen!

Das Kinojahr 2019 war ereignisreich mit Filmen wie "Once Upon A Time in Hollywood" von Quentin Tarantino, "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt und der neuen Fassung des "Königs der Löwen". Haben Sie diese Filme gesehen? Wissen Sie, welche Königin Saoirse Ronan dieses Jahr im Kino gespielt hat? Wenn ja, dann haben Sie die Chance, eine von sechs DVDs zu gewinnen.



Wir stellen Ihnen zehn Fragen. Pro Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten, aber nur eine ist korrekt. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie alle Fragen richtig beantworten. Kleiner Tipp: Hier erfahren Sie noch einiges über die besten Filme 2019.



Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 12. Januar 2020, 23 Uhr.



Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir jeweils drei Exemplare der folgenden DVDs: "König der Löwen" - die Neufassung des Animationsklassikers - und die sympathische Komödie "Fishermen's Friends" aus Großbritannien, in der ein Londoner Musikproduzent einen Shanty-Chor aus Cornwall groß rausbringen möchte - und es mit der dortigen eigenwilligen Bevölkerung zu tun bekommt. Ein Film voller Seemannslieder, Humor und der wunderbaren Landschaft Cornwalls.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Leider verhindert der Microsoft Internet Explorer 8 die Teilnahme an diesem und anderen Quizzen auf dieser Website. Diese Schritte sind notwendig, um mit dem Internet Explorer 8 dennoch teilzunehmen: Im Menü Extras zu den Internetoptionen gehen. Auf der Registerkarte Datenschutz den Knopf Erweitert drücken. Im Fenster bitte den Haken setzen bei Automatische Cookiebehandlung aufheben. In der Auswahl darunter für beide Cookie Optionen Annehmen aktivieren.