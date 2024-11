"Min evige sommer" gewinnt NDR Filmpreis bei den Nordischen Filmtagen Stand: 09.11.2024 22:00 Uhr Der dänische Film "Min evige sommer" ("Mein ewiger Sommer") hat bei den Nordischen Filmtagen den mit 12.500 Euro dotierten NDR Filmpreis bekommen. Die Auszeichnung ist am Sonnabend im Theater Lübeck an Regisseurin und Autorin Sylvia Le Fanu verliehen worden.

"Min evige sommer" ("Mein ewiger Sommer") erzählt die Geschichte der 15-jährigen Fanny, die mit ihren Eltern die Ferien in einem Sommerhaus verbringt. Doch unter den lichten Bildern liegt auch unausgesprochene Trauer - denn die Mutter ist todkrank. Fanny möchte die verbleibende Zeit mit ihr verbringen, aber auch die unbeschwerten Momente eines Sommers erleben.

NDR Filmpreis: "Spielfilm von besonderer künstlerischer Qualität"

Der Film von Regisseurin und Autorin Sylvia Le Fanu hat bei den 66. Nordischen Filmtagen in Lübeck den mit 12.500 Euro dotierten NDR Filmpreis bekommen. Die Auszeichnung wurde am Sonnabend im Theater Lübeck verliehen. Sie geht an einen "Spielfilm von besonderer künstlerischer Qualität" und wird seit 1990 verliehen.

Die Jury des NDR Filmpreises beschreibt den Film als "so hell wie ein nicht enden wollender Mittsommer". Trotz der Schwere des Themas erzähle die Regisseurin in magischen und vor allem leichten Bildern auf eindringliche Weise die Ambivalenz ihrer Hauptfigur.

Skandinavischer Kulturraum in der Nachbarschaft "ein Geschenk"

"Es ist ein Geschenk für uns Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner, den faszinierenden skandinavischen Kulturraum in unserer unmittelbaren Nachbarschaft zu haben", sagt Volker Thormählen, der Direktor des NDR Landesfunkhauses Schleswig-Holstein. "'Min evige Sommer' liefert uns mit seinem besonderen Mix aus düsterem Thema und hellen Bildern eine ganz eigene Perspektive - ein großartiger Film und würdiger Preisträger!"

Das Drehbuch für "Min evige sommer" schrieben Mads Lind Knudsen und Sylvia Le Fanu. Produziert wurde der Film von Jeppe Wowk und Katja Adomeit. Darstellerinnen sind unter anderem Kaya Toft Loholt (als Fanny), Maria Rossing (als Karin) und Anders Mossling (als Johan).

Nordische Filmtage Lübeck: Zwölf Jury- und Publikumspreise

Bei den Nordischen Filmtagen Lübeck liefen in diesem Jahr 169 Filme in 212 öffentlichen Vorstellungen. Insgesamt wurden im Rahmen des Festivals zwölf Jury- und Publikumspreise mit einer Gesamtdotierung in Höhe von 65.000 EUR vergeben sowie der undotierte Ehrenpreis, der in diesem Jahr an die finnische Schauspielerin Kati Outinen ging.

Zur Jury für den NDR Filmpreis gehörten in diesem Jahr Oliver Baumgarten (Drehbuchautor), Alexander Bohr (Autor, Regisseur), Franziska Dillberger (NDR Redakteurin in der Abteilung Film, Familie und Serie), Olivia Kpalété (Producerin von Fiktion-Formaten) und Jamila Wenske (Producerin).

