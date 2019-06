Stand: 16.06.2019 22:03 Uhr

Jürgen Vogel erhält Emder Schauspielpreis

Jürgen Vogel hat am Sonntag den Emder Schauspielpreis erhalten. Der in Hamburg geborene Mime habe sich mit hervorragenden schauspielerischen Leistungen einen beinahe legendären Ruf erarbeitet, sagte Rolf Eckard, Leiter des Internationalen Filmfests Emden-Norderney. Bei der 30. Auflage des Filmfests sind auch einige Filme mit Vogel im Programm, etwa "Das Leben ist eine Baustelle" (1997) und "Der freie Wille" (2006). Den Schauspielpreis bekamen zuletzt Karoline Herfurth, Ulrich Tukur und Julia Jentsch. Er ist mit 5.000 Euro dotiert.

Videos 03:09 Hallo Niedersachsen Zehntausende besuchen Filmfest Emden-Norderney Hallo Niedersachsen In Emden hat das 30. Internationale Filmfest Emden-Norderney begonnen. Gestartet als kleiner Filmclub kommen mittlerweile Zehntausende Besucher für den besonderen Film nach Ostfriesland. Video (03:09 min)

Filmpreis für "Don't Shoot" und "Zoros Solo"

Als herausragende Produktionen zeichnete die Jury den belgisch-niederländischen Streifen "Don't Shoot" und den deutschen Film "Zoros Solo" aus. Letzterer stammt von Martin Busker, der in Emden geboren wurde. Beide Filme wurden mit dem "Score Bernhard Wicki"-Preis in Gold ausgezeichnet, wie die Festival-Organisatoren in Emden mitteilten. Den Siegern wurden jeweils 6.500 Euro zugesprochen. Weil es zwei Hauptgewinner gab, wurde die silberne Auszeichnung diesmal nicht vergeben. Den Wicki-Preis in Bronze erhielt der Film "Und der Zukunft zugewandt" von Bernd Böhlich. Der nach einem Publikumsvotum vergebene Wicki-Preis ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert.

