Japan-Filmfest Hamburg findet im August online statt

Wie einige andere Filmfestivals weltweit hat sich das Japan-Filmfest Hamburg (JFFH) wegen der Corona-Krise dazu entschlossen, die 21. Ausgabe in diesem Jahr nur virtuell durchzuführen. So kann es zwei Wochen lang - vom 19. August bis zum 2. September - in ganz Deutschland mitverfolgt werden. Das Motto: "Breaking Free - From Japan with Love".

Normalerweise versammelt sich das treue Filmpublikum um die drei Festivalkinos Metropolis, 3001 und Studio Kino Hamburg. Die etwas mehr als 50 aktuellen Filme der diesjährigen Ausgabe werden nun laut Veranstalter Nihon Media e.V. auf der Videoplattform des Anbieters Videosociety stattfinden.

Eröffnungsfilm "Paradise Next" mit Musik von Ryuichi Sakamoto

Eröffnungsfilm des JFFH ist die Gangsterballade "Paradise Next" von 2018, ein Roadmovie von Regisseur und Filmmusikkomponist Yoshihiro Hanno. Den Soundtrack zum Film um drei verlorene Seelen am Rande der Gesellschaft trägt der Komponist Ryuichi Sakamoto bei. Viel düsterer geht es etwa im Coming-of-Age-Film "Forgive Children" aus 2020 von Eisuke Naito zu, in dem es um Gewalt und Mobbing geht.

Im bezaubernden Anime-Meisterwerk "Children Of The Sea" von Ayumu Watanabe erlebt das Mädchen Ruka in den Sommerferien viele Abenteuer mit den Jungen Umi und Sora. Sie hat eine übernatürliche Verbindung zum Meer.

Auch stilvoller Trash im Programm

"Attack of the Giant Teacher" aus dem Jahr 2019 von Yoshikazu Ishii steht in der Tradition des japanischen Kaiju-Films, in dem es um fremdartige Kreaturen und Riesenmonster geht. Auch die Splatter-Grotteske "Ghost Master" von Paul Young aus dem Jahr 2019 sowie das Horrordrama "Mimicry Freaks" von Kult-Regisseur Shugo Fuji - ebenfalls aus dem letzten Jahr - stehen auf dem Programm.

Traditionell vergibt das Filmfest einige Filmpreise - und auch dieses Jahr darf das Publikum seinen Favoriten wählen und so mitbestimmen, welcher Beitrag als bester Film des Festivals hervorgeht. Zudem will das Festival Interviews mit den Filmschaffenden und ein kostenfreies Rahmenprogramm online zur Verfügung stellen.

Das komplette Kinoprogramm wird in auf 40 Filmblöcke unterteilt - das Onlineticket für einen Block soll fünf Euro kosten. Die Tickets gibt es neben allen Filminfos auf der Website des Filmfests. Der Erlös werde zum Großteil den japanischen Filmschaffenden zugutekommen, verkündet das Japan-Filmfest.

Karten können pro Filmblock auf der Webseite des Festivals erworben werden Besonderheit: Wegen Corona findet das Filmfest nur Online statt Hinweis: Zum Filmfest gehören drei Hamburger Kinos:

Metropolis

3001

Studio Kino Hamburg In meinen Kalender eintragen

