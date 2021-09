Filmkunstfest ehrt Ulrich Tukur mit dem "Goldenen Ochsen" Stand: 04.09.2021 09:51 Uhr Mit der Preisverleihung erreicht heute Abend das 30. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern seinen Höhepunkt. Während der Gala wird im Schweriner Filmpalast "Capitol" auch der Schauspieler Ulrich Tukur mit dem "Goldenen Ochsen" ausgezeichnet.

Mit dem undotierten Ehrenpreis sollen Tukurs Leistungen in Film und Fernsehen gewürdigt werden, so die Jury. "Tukurs Spiel zeichnet sich durch große Virtuosität und Vitalität aus, mit der er unterschiedlichste Charaktere überzeugend ausgestaltet und sein Publikum immer wieder in den Bann zieht", sagte Festivalleiter Volker Kufahl. Nach der Corona-bedingten Pause von knapp anderthalb Jahren präsentiert das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr 129 Filme aus 25 Ländern. Mit Rücksicht auf das momentane Infektionsgeschehen können die Filmsäle nur zur Hälfte mit Publikum besetzt werden. Als zusätzliche Spielstätte wird deshalb der Innenhof des Schweriner Schlosses genutzt.

Videos 6 Min Schauspieler Ulrich Tukur im Interview Beim 30. Filmkunstfest in Schwerin ist Tukur Ehrengast. Er spricht auch über den Kultur-Lockdown und die Aktion #allesdichtmachen. 6 Min

Corona Thema vieler Wettbewerbsfilme

Eine ganze Reihe Produktionen in den vier Wettbewerben und sieben Nebenreihen thematisierten die Zeit des Lockdowns, darunter der Eröffnungsfilm "Gracious Night" des finnischen Regisseurs Mika Kaurismäki. Der Film spielt während des Lockdowns in einer Bar in Helsinki, dessen Besitzer die Tür nicht abgeschlossen hat. Dem Ehrengast Ulrich Tukur widmete das Filmkunstfest eine eigene Filmreihe. In der Reihe "NDR spezial" präsentierte der NDR unter anderem den Film "Eisland" mit Axel Prahl. Während der Preisgala werden zwölf Preise vergeben: im Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilm- sowie im Kinder- und Jugendfilmwettbewerb. Der Hauptpreis im Spielfilmwettbewerb ist mit 10.000 Euro dotiert, der vom NDR gestiftete Regiepreis mit 5.000 Euro. Obwohl die Preisträger bereits heute Abend gekürt werden, endet das Filmkunstfest erst mit den letzten Vorstellungen am Sonntag.

