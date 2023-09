Filmfest Venedig: "Poor Things" mit Emma Stone ist klarer Favorit Stand: 06.09.2023 17:18 Uhr Am Sonnabend enden die 80. Filmfestspielen in Venedig: Wer ist bislang Favorit? Einschätzungen von Filmkritikerin Katja Nicodemus aus der Lagunenstadt mit persönlichen Favoriten und Chancen auf den Goldenen Löwen. Beitrag anhören 6 Min

Die Kinokritikerin schwärmt von dem Film "Priscilla" über Priscilla Presley von Sofia Coppola, von "Poor Things" mit Emma Stone, einer "Art weibliche Frankenstein-Geschichte", die eine "abgefahrene Emanzipationsgeschichte" sei. Nicodemus schätzt zudem, Timm Krögers Beitrag "Die Theorie von allem" hätte alleine schon "für seine kühne Ästhetik unbedingt einen Preis am Samstag verdient".

Da die Filmfestspiele während des Streiks in Hollywood stattfinden, ist die Star-Dichte nicht so hoch wie sonst. Wie ist so ein Festival mit weniger Stars? Es könnte auch ganz schön sein, gerade für eine Kritikerin.

Katja Nicodemus: Natürlich ist es immer toll, wenn sich Stars auf so einem Festival materialisieren und von der Leinwand auf einen roten Teppich herabsteigen. Aber ja, der ist in diesem Jahr dünner, und trotzdem gibt es viel mehr Schaulustige, denn je und auch viel mehr Festivalgäste. Es gibt auch ein paar Stars: Adam Driver zum Beispiel, der im neuen Film von Michael Mann Enzo Ferrari spielt. Er hat eine Ausnahmegenehmigung, weil wenn man in Independent-Filmen mitspielt, die nicht diese mächtige Produzentengewerkschaft als Streikgegner haben, dann kriegt man ein Sonderticket nach Venedig. Sofia Coppola hat auch ihren neuen Film vorgestellt, und es waren auch deutsche Schauspieler hier, die ein bisschen mehr im Scheinwerferlicht standen: Hanns Zischler, Jan Bülow, Oliver Masucci, Milan Peschel.

Welcher Film ist bisher Dein Favorit?

Nicodemus: Der Film "Poor Things" mit Emma Stone. Das ist mein Favorit, aber auch der Favorit des internationalen Kritikerspiegels, der hier von Filmzeitschriften publiziert wird, und auch vom Publikum. "Poor Thing" ist ein Film von Yórgos Lánthimos. Die Handlung ist wirklich abgefahren: Emma Stone spielt eine junge Selbstmörderin, die das Gehirn ihres ungeborenen Babys implantiert bekommt, und zwar im phantasmagorischen London des 19. Jahrhunderts.

Das ist also so eine Art weibliche Frankenstein-Geschichte. Dieser Frankenstein wird gespielt von Willem Dafoe, der diesen unglaublichen Eingriff vornimmt. Jetzt muss diese junge Frau mit ihrem erwachsenen Körper und dem Gehirn eines Kleinkindes wieder alles von vorne lernen. Irgendwann lernt sie auch Sex und Sex wird dann ihr Weltzugang. Sie geht auf Abenteuerreise und lernt, was sie mit ihrem eigenen Körper und was sie mit den Körpern der anderen anstellen kann. Es ist eine sehr abgefahrene Emanzipationsgeschichte.

In diesem Jahr scheint es auffällig viele Biopics zu geben. Was sticht da aus Deiner Sicht heraus?

Nicodemus: Genau, es gab sehr viele biografische Filme, "Maestro" von Bradley Cooper über Leonard Bernstein, "Ferrari" von Michael Mann mit Adam Driver als Enzo Ferrari. Das sind alles Geschichten berühmter, ikonischer Männer, deren Frauen in ihrem Schatten stehen.

Einen ganz anderen Zugang wählt Sofia Coppola in ihrem neuen Film "Priscilla", radikal erzählt aus der Sicht der zunächst 14-jährigen Priscilla, die 1959 den zehn Jahren älteren Elvis Presley kennenlernt. Er war schon ein Rock'n'Roll-Star, der King, und sie war ein Schulmädchen auf einer US Army Base in Wiesbaden.

Noch vor der Hochzeit lebt sie dann bei Presley in seiner Villa in Memphis, und Coppola zeigt diese sehr junge, verliebte Frau als einen Menschen, für den in Presleys Leben letztlich kein Platz war. Wir sehen ihn mit seiner Freundes-Gang, er dreht Filme, er geht auf Tour - und wir sehen sie in ihrer unendlichen Einsamkeit in Graceland. Es ist ein sehr berührender, visuell interessanter Film: Die Farben sind matt, das Licht ist gedämpft, es liegt so eine Depression auf den Bildern. Priscilla ist eine sehr zerbrechliche Heldin, und ich bin mir sicher, dass dieser Film am Samstag bei der Preisverleihung irgendetwas bekommt.

Du hast gerade gesagt, die deutschen Schauspieler stehen ein bisschen mehr im Rampenlicht. Wie sieht es denn mit dem deutschen Film insgesamt aus? Hat er vielleicht sogar Chance auf Löwen?

Nicodemus: Ich finde schon. Weil "Die Theorie von allem" auch ein abgefahrener Film ist. Dort wird nämlich ganz Großes verhandelt. Im Jahr 1963 geht es auf einem Physikerkongress in der Schweiz um die Frage, ob unser Universum noch in anderen Varianten und Zeitsträngen existiert. Ein junger Physiker, gespielt von Jan Bülow, fährt mit seinem Professor,gespielt von Hanns Zischler, dorthin. In den Schweizer Bergen geschieht so eine mathematische Spekulation über Paralleluniversen. Und gleichzeitig passieren auf diesem Kongress sehr mysteriöse Dinge, die diese Theorie auch zu bestätigen scheinen, dass unser Universum mehrmals existiert: Menschen verschwinden, scheinen in verschiedenen Zeitebenen aufzutauchen, es gibt Morde, seltsame Vorgänge in einem fernen Uran-Stollen. Das ist eine ganz irre Handlung, in sehr expressionistischen Schwarz-Weiß-Bildern gedreht. Allein für diesen kühnen Zugriff und diese kühne Ästhetik hätte der Film unbedingt einen Preis am Samstag verdient.

