Filmfest Venedig: Goldener Löwe für "L'Evénement"

"L'Evénement": Goldener Löwe für Abtreibungsdrama in Venedig Stand: 11.09.2021 22:10 Uhr Das Abtreibungsdrama "L'Evénement" von Audrey Diwan hat bei den Filmfestspielen von Venedig den Goldenen Löwen geholt. Die Spanierin Penélope Cruz wurde als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

von Patricia Batlle

Das teilte am Sonnabend die Wettbewerbsjury unter Vorsitz des "Parasite"-Regisseurs Bong Joon-ho bei der Preisgala mit. 21 Filme waren im Rennen um den Goldenen Löwen am Lido. "Ich habe diesen Film mit Wut und Verlangen gemacht, mit Mut und mit meinem Kopf. Ich wollte den Film aus der Perspektive dieser jungen Frau erzählen", sagte die Siegerin des Goldenen Löwen, die französische Regisseurin Audrey Diwan bei der Gala.

Das Drama "L'Evénement" mit Anamaria Vartolomei in der Hauptrolle verfilmt einen autobiografischen Roman von Annie Ernaux. Er handelt von einer jungen Frau im Frankreich der 1960er-Jahren, die studieren will, aber schwanger wird. Eine Abtreibung ist jedoch illegal und wird mit Gefängnis geahndet. Die junge Frau erlebt danach eine Odyssee.

Coppa Volpi für Penélope Cruz in "Madres Paralelas" von Almodóvar

Die 78. Internationalen Filmfestspiele eröffneten mit dem neuen Drama von Pedro Almodóvar, "Madres paralelas". Darin erzählt der spanische Regisseur von zwei Frauen, die ungeplant schwanger wurden. Eine der Hauptrollen spielt Oscarpreisträgerin Penélope Cruz, als alleinerziehende Mutter. "Ich danke der Jury für diesen Preis, der mich sehr glücklich macht. Es ist eine Ehre. Wir wissen alle, wie schwer es ist, in der Pandemie ein Festival zu organisieren, das das Kino feiert. Danke Pedro, das ist hundertprozentig dein Preis. Danke, dass du an mich glaubst", so Cruz. Sie widmete die Auszeichnung ihren Kindern, ihrem Mann Javier Bardem, ihrer Mutter und ihrer Schwiegermutter. Als bester Schauspieler wurde John Arcilla für das Drama "On the Job: The Missing" des philippinischen Regisseurs Erik Matti mit der Coppa Volpi ausgezeichnet.

Silberne Löwen für Maggie Gyllennhaal und Jane Campion

Maggie Gyllanhaal erhielt den Silbernen Löwen für das beste Drehbuch für die Literaturverfilmung eines Buches von Elena Ferrante: "The Lost Daughter". Sie sagte: "Der Film ist zwar auf Englisch und in Griechenland gedreht, sein Herz ist aber italienisch, hier ist der Film geboren, hier habe ich geheiratet, hier wurden meine Töchter gezeugt", sagte die sichtlich bewegte Schauspielerin und Regisseurin Gyllenhaal. "Mein Herz ist noch voll von der Erfahrung der Premiere vor einer Woche. Vielen Dank dieser tollen Jury und dem Festival."

Die Neuseeländerin Jane Campion nahm den Silbernen Bären für die Beste Regie entgegen - für den Western "The Power Of The Dog" mit Benedict Cumberbatch - "Ich liebe meinen Cast: Kirsten Dunst und natürlich Benedict Cumberbatch, der um die Welt reiste, um diesen Charakter zu spielen", sagte Campion. Alle weiteren Auszeichnungen führt das Festival hier auf.

Im Wettbewerb waren ebenfalls das Drama "Sundown" mit Tim Roth und Charlotte Gainsbourg sowie die Satire "Competencia oficial" mit Penélope Cruz und Antonio Banderas. Matt Damon und Ben Affleck waren am Freitag mit unter den letzten prominenten Gästen des Festivals - als Hauptdarsteller des historischen Dramas "Last Duel" von Regie-Altmeister Ridley Scott.

US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis erhielt den Goldenen Ehrenbären

Bereits früher beim Festival war die US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk geehrt worden, ebenso der italienische Schauspieler Roberto Benigni.

