Stand: 11.08.2023 13:14 Uhr 30. Filmfest Oldenburg: Der Eröffnungsfilm steht fest

Mit ihrem Langfilm-Regiedebüt kehrt Eva Hassmann dorthin zurück, wo ihre Schauspielkarriere mit ersten Auftritten am Staatstheater begann: Ihr Film "Willie and Me" eröffnet als Weltpremiere das 30. Internationale Filmfest Oldenburg. Hassmann ist nicht nur Regisseurin, sondern auch Drehbuchautorin, Produzentin und Hauptdarstellerin des Films. Der "Willie" im Titel, das ist der Country-Sänger Willie Nelson. Um dessen Abschiedskonzert zu sehen, entflieht im Film eine deutsche Hausfrau ihrer tristen Ehe und reist spontan nach Las Vegas. Entstanden ist laut der Filmfest-Macher eine Mischung aus Roadmovie, Comedy, Musikfilm und Drama. Eva Hassmann lebt in Los Angeles. In Deutschland ist sie auch durch ihre geschiedene Ehe mit dem Komiker Otto Waalkes bekannt. Das Filmfest Oldenburg läuft vom 13. bis zum 17. September.

