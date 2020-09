Stand: 08.09.2020 18:09 Uhr - NDR 90,3

Filmfest Hamburg: Mit 76 Filmen um die Welt von Patricia Batlle und Daniel Kaiser

Mit einem kompakten Programm von 76 Filmen bietet das Filmfest Hamburg ab dem 24. September bis zum 3. Oktober einen Einblick auf das Filmschaffen weltweit. Das gab Filmfestleiter Albert Wiederspiel bei der Programmpressekonferenz am Dienstag in der Hansestadt bekannt. Es wird das erste größere deutsche Filmfestival seit Beginn der Corona-Pandemie sein. In 13 Hamburger Kinos sind die Produktionen zu sehen. Aufgrund der Corona-Platzbeschränkungen in den Kinos werden für einige Produktionen auch Streamingtickets beim "Streamfest Hamburg" angeboten.

Das Filmfest beginnt mit Oskar Roehlers Drama "Enfant Terrible" - ein Film über einen Riesen der deutschen Filmgeschichte: der Autor und Regisseur Rainer Werner Fassbinder. Es ist für Festival-Chef Albert Wiederspiel genau der richtige Paukenschlag zum Start. "Der Film wird polarisieren. Das wissen wir. Aber ich finde, das gehört auch zu einem Festival. Es muss nicht immer nur alles 'Friede-Freude-Eierkuchen' sein".

FIlmfest Hamburg mit Hälfte der üblichen Filme im Programm

"Enfant Terrible" ist einer von 76 Filmen im Programm. Das sind etwa die Hälfte der Produktionen, die sonst beim Filmfest Hamburg gezeigt werden: "Wir haben früh entschieden, dass wir 50 Prozent von der normalen Anzahl von Filmen haben", so Wiederspiel am Dienstag. Seit 18 Jahren leitet er das Festival - und hat sich sein Jubiläum anders erträumt: "Ich hätte mir ein schöneres Jubiläum gewünscht, aber ich finde, wir machen das Beste draus und sehen das Ganze positiv. Wir haben einen Weg gefunden, um es für alle doch attraktiv zu machen. Ich hoffe, dass das Publikum folgen wird."

Viele Filme online bei "Streamfest Hamburg" zu sehen

Das digitales Angebot sei "für diejenigen, die noch nicht bereit sind, ins Kino zu gehen, oder für die, die keine Tickets bekommen haben - weil wir dieses Jahr nicht so viele Tickets verkaufen." Sie könnten die Filme zu Hause streamen. Etwa die Hälfte des Programms stehe online zur Verfügung. Und nicht nur das - auch Gespräche mit den Gästen des Festivals, und alles was das Filmfest eben ausmache, werde ins Digitale verlegt, so der Filmfestleiter. "So kann man von zu Hause auch einen guten Eindruck vom Filmfest Hamburg bekommen."

Viel Norddeutsches in der Fernseh-Sektion

In der Fernsehsektion werden viele Filme mit norddeutschem Bezug gezeigt. Darunter Bjarne Mädels Regiedebüt "Sörensen hat Angst". In der Verfilmung des Kultromans von Sven Stricker spielt Mädel die Hauptrolle. Oliver Schwabe porträtiert in "Helga - Die zwei Gesichter der Feddersen" auf einfühlsame Wiese die "Schreckschraube des deutschen Fernsehens" Helga Feddersen, und hat einige Freunde und Weggefährten interviewt: Karl Dall, Didi Hallervorden und Ole von Beust.

Abschlussfilm: "Nomadland" mit Frances McDormand

Kinos beim Filmfest Hamburg Cinemaxx

Dammtordamm 1

20354 Hamburg

Abaton

Allendeplatz 3

20146 Hamburg

Metropolis

Kleine Theaterstraße 10

20354 Hamburg

Passage

Mönckebergstraße 17

20095 Hamburg

Studio-Kino

Bernstorffstraße 93-95

22767

Aber auch in diesem Jahr kommen Top-Filme aus der ganzen Welt nach Hamburg. Mit dabei ist der Abschlussfilm "Nomadland" von Chloé Zhao mit der Oscar-Preisträgerin Frances McDormand in der Hauptrolle. Manchmal sind sogar die Regisseure der Filme zu Gast in Hamburg - trotz Corona. Etwa der Grieche Christos Nikou mit seinem Film "Apples" und Suzanne Lindon mit dem Familienfilm "Frühling in Paris". Außerdem laufen viele Dokumentationen in mehreren Sektionen - darunter ein Porträt der Umweltaktivistin Greta Thunberg sowie ein politischer Film über den Wahlkampf in den USA. Der Film "Im Wahn - Trump und die Amerikanische Katastrophe" von den Edelfedern Stephan Lamby und Klaus Brinkbäumer werde erst kurz vor Festivalbeginn fertig, sagt Friedemann Beyer, Leiter der Fernsehsparte des Festivals.

Nur ein Preis wird vergeben: der Publikumspreis

Auf Preise verzichtet das Festival dieses Jahr fast komplett - bis auf den mit 5.000 Euro dotierten Publikumspreis. "Alle Leute, die zu uns kommen, sind eine Jury, erklärt Wiederspiel. Abgestimmt werden kann nach den Vorführungen vor Ort und online.

Das Festival empfiehlt, den Online-Kartenvorverkauf zu nutzen. Dieser beginnt am 10. September.

Im Levantehaus: Mönckebergstraße 7, 20095 Hamburg

Mo-Fr 11-19, Sonnabend 10-18

Ab Freitag, 25. September auch im CinemaxX Dammtor

Kein Umtausch und keine Umbuchung möglich. Hinweis: verschiedene Kinos in Hamburg - vereinzelte Filme werden auch online gestreamt mit Ticket

für Ermäßigungen siehe Website des Filmfests In meinen Kalender eintragen

