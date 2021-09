Filmfest Hamburg: Douglas-Sirk-Preis für Regiestar Leos Carax Stand: 07.09.2021 14:10 Uhr Der französische Filmemacher Leos Carax erhält den Douglas-Sirk-Preis 2021. Das teilte das Filmfest Hamburg am Dienstag mit. Die Gala soll am 2. Oktober stattfinden - zur Deutschlandpremiere seines Musicals "Annette."

"Annette" hat im Juli bereits die Filmfestspiele in Cannes eröffnet. Es ist ein Musical und Melodram über eine Liebe, das Showbusiness und einen Kinderstar - mit Adam Driver und Marion Cotillard in den Hauptrollen. Er spielt einen Stand-Up-Comedian, sie eine Operndiva, die ein Kind mit einer außerordentlichen Begabung bekommen: Annette.

Leos Carax erhält Douglas-Sirk-Preis am 2. Oktober in Hamburg

"Annette" ist eine Koproduktion aus Frankreich, Belgien, Deutschland, USA, Japan, Mexiko, Schweiz und das englischsprachige Debüt des französischen Regisseurs Carax (Jahrgang 1960), der bekannt ist für Filme wie "Holy Motors" und seinen Erfolg "Die Liebenden vom Pont Neuf" von 1991.

In den 80er-Jahren etablierte Carax sich schnell als Regie-Wunderkind und gehörte neben Luc Besson und Jean-Jacques Beineix der Generation französischer Filmemacher an, die durch eine auffallend künstliche, stilisierte Inszenierung das "Cinéma du look" prägte.

Komplettes Programm des Filmfests Hamburg am 14. September

Vor Carax würdigte das Filmfest Hamburg zuletzt Filmgrößen wie Nina Hoss (2019), Tilda Swinton (2017), Fatih Akin (2014) und Catherine Deneuve im Jahr 2015 mit seinem wichtigsten Preis.

Rund 100 Produktionen sollen nun beim 29. Filmfest Hamburg vom 30. September bis 9. Oktober vor Publikum in den Hamburger Kinos Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino gezeigt werden. Der Vorverkauf für Tickets startet am 16. September. "Annette" läuft bundesweit am 16. Dezember im Kino an. Das komplette Programm des Festivals wird am 14. September bekannt gegeben.

