Filmfest Hamburg 2021: "Die Geschichte meiner Frau" im Programm Stand: 25.06.2021 19:00 Uhr Das Filmfest Hamburg findet vom 30. September bis 9. Oktober statt. Erste Filme stehen nun fest. Dabei ist etwa der zum Teil in der Speicherstadt gedrehte Film "Die Geschichte meiner Frau" mit Léa Seydoux.

Rund 100 Produktionen sollen beim 29. Filmfest Hamburg vor Publikum in den bisherigen Hamburger Kinos Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino gezeigt werden.

Inszeniert hat "Die Geschichte meiner Frau" die ungarische Regisseurin und Berlinale-Siegerin Ildikó Enyedi ("Körper und Seele") nach einem Roman des ungarischen Schriftstellers Milán Füst. Hauptperson ist Kapitän Jacob Störr, gespielt von Gijs Naber.

"Die Geschichte meiner Frau" spielt im Hamburger der1920er-Jahre

Störr, ein hartgesottener niederländischer Schiffskapitän, schließt in einem Café mit seinem Freund Dadin (Louis Garrel) die Wette ab, die erste Frau zu heiraten, die das Lokal betritt. Nichtsahnend kommt Lizzy, gespielt von der Französin Léa Seydoux zur Tür herein. Der im Hamburg der 1920er-Jahre spielende Film wurde produziert von der Berliner Firma Komplizen Film, zu der Regisseurin Maren Ade gehört. Die 2019 zum Teil in Hamburg gedrehte Produktion wurde von der Moin Filmförderung gefördert. Sie läuft im Juli im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes und hat ein bundesweites Kinostartdatum am 14. Oktober 2021.

Ebenfalls aus Cannes soll nach Angaben des Filmfests Hamburg der Film "France" von Bruno Dumont in der Hansestadt zu sehen sein. Der zweite Wettbewerbsfilm in Cannes mit Hamburger Beteiligung in der Produktion (Red Balloon Film) erzählt die Geschichte von der Starjournalistin France de Meurs, deren Leben außer Kontrolle gerät.

Tragikomödie mit Alexandra Maria Lara beim Filmfest Hamburg

Vom Filmfestival Venedig 2020 soll Andrei Konchalovskys Film "Dear Comrades!" gezeigt werden - eine Hommage des Altmeisters des russischen Filmes an das UDSSR-Kino der 1960er-Jahre in schwarzweiß. Darin wird eine kommunistische Parteifunktionärin von einem Streik in der örtlichen Fabrik überrascht, danach gerät alles außer Kontrolle.

Alexandra Maria Lara und Birgit Minichmayr sind zu sehen in dem Roadmovie "Töchter" von Nana Neul. Darin fahren sie den schwerkranken Vater (Josef Bierbichler) der einen Freundin im Auto in die Schweiz. Das Roadmovie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lucy Fricke. Außerdem soll ein Dokumentarfilm über jüdische Identität beim Festival laufen: In "Wir sind alle deutsche Juden" begleitet Filmemacher Niko Apel den ehemaligen Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit auf dessen Reise nach Israel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 25.06.2021 | 19:00 Uhr