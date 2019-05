Stand: 21.05.2019 09:45 Uhr

Woran sich Fatih Akin in Cannes erinnert fühlt

Seit dem 14. Mai läuft das 72. Filmfestival in Cannes. Außerhalb des Wettbewerbs feierte am Montagabend das Regiedebüt "Chicuarotes" von Gael García Bernal Premiere - ein Film über zwei Kleinganoven, die in ihrem Viertel San Gregorio Atlapulco von Mexiko-Stadt unter ärmlichen und beengten Verhältnissen leiden. Bernal war bereits mehrfach als Hauptdarsteller zu Gast beim Filmfest Cannes, darunter mit "Babel" von Alejandro González Iñárritu, in Pedro Almodóvars "La mala educación" (dessen neuer Film "Leid und Herrlichkeit" ebenfalls in Cannes läuft) und in Fernando Meirelles' "Stadt der Blinden".

Viele Prominente saßen bei der Vorstellung im Saal, etwa der Präsident der diesjährigen Jury, Alejandro González Iñárritu, Schauspieler Diego Luna ("Rogue One - A Star Wars Story") und Regisseur, Autor und Produzent Fatih Akin. Im kurzen Interview mit NDR.de erzählt der Hamburger, woran ihn Bernals Debüt "Chicuarotes" erinnert, und was er in Cannes macht.

Soeben hat Gael García Bernals Film Premiere gefeiert, der Festivalchef Thierry Frémaux hat die Stars im Publikum herzlich begrüßt und auch Sie persönlich vor den Zuschauern angesprochen. Woher kennen Sie Gael García Bernal?

Fatih Akin: Wir kennen uns über die Jahre vom Treffen auf Filmfestivals und wir sind über die Schauspielerin Salma Hayek befreundet. Ich kenne die ganze mexikanische Connection. Das ist ein bisschen wie so eine Clique. Natürlich freuen wir uns immer, wenn einer von uns einen neuen Film hat oder etwas Besonderes erlebt. Und es ist etwas sehr Besonderes, wenn der erste Film hier in Cannes gezeigt wird. Ich finde diesen Saal ("Salle du Soixantième", Anm. d. Red) sehr toll. Ich hatte hier ein Screening von meinem Dokumentationsfilm "Müll im Garten Eden". Das hat hier etwas sehr Familiäres.

Nun saß auch der mexikanische Regisseur und Oscarpreisträger Alejandro González Iñárritu, der dieses Jahr in der Jury des Wettbewerbs ist, im Saal, Regisseur Alfonso Cuarón ist in der Stadt unterwegs, Schauspieler Diego Luna ist da …

Akin: Ja, schade, dass ich nicht mit dem "Goldenen Handschuh" hierhergekommen bin! Verflixt noch einmal! (lacht) Aber der Wettbewerb ist dieses Jahr hochkarätig und hat einen sehr guten Ruf. Letztes Jahr auch. Eigentlich immer.

2017 Jahr haben Sie in Cannes Erfolge mit "Aus dem Nichts" mit der Palme für Diane Kruger als beste Hauptdarstellerin gefeiert und 2007 die Palme für das beste Drehbuch für "Auf der anderen Seite" erhalten. Wie hat Ihnen nun der Film "Chicuarotes" gefallen?

Akin: Sehr gut, er hat mich an mein Spielfilmdebüt "Kurz und Schmerzlos" erinnert, oder an "Mean Streets" von Martin Scorsese. Es gibt auch Referenzen an "Taxi Driver". Das ist ein Debütfilm, der eine besondere Kraft hat. Es geht um kleine Ganoven. Gael hat ein gutes Auge und porträtiert das sehr präzise und sehr liebevoll - diese Welt, von der er da erzählt.

Was machen Sie diese Tage noch in Cannes?

Akin: Ich versuche am Dienstag, in die Weltpremiere von Quentin Tarantinos Film "Once Upon a Time in Hollywood" im Wettbewerb zu kommen, falls ich ein Ticket kriege. Ich bin hier nur, um drei Tage lang Filme zu gucken und um ein paar Leute zu treffen.

