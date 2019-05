Stand: 14.05.2019 00:01 Uhr

Eine Zombiekomödie eröffnet das Filmfest Cannes von Patricia Batlle

Heute starten in Frankreich die 72. Filmfestspiele von Cannes. Los geht es mit dem Eröffnungsfilm "The Dead Don't Die" von Jim Jarmusch - eine Zombiekomödie, die um die Goldene Palme konkurriert. Die Festivalmacher Thierry Frémaux und Pierre Lescure haben 19 Wettbewerbsbeiträge im Programm, zu dem dieses Jahr immerhin vier Regisseurinnen zählen. Mit dabei ist etwa die Österreicherin Jessica Hausner mit ihrem Psychothriller "Little Joe" um genetische Manipulation, ebenso die Französin Céline Sciamma mit ihrem Drama "Portrait Of The Young Girl On Fire".

Filmtrailer: "The Dead Don't Die" 13.06.2019 07:20 Uhr "The Dead Don't Die" heißt der neue Film von Jim Jarmusch, besetzt mit Bill Murray, Tilda Swinton und Adam Driver. Die Zombiekomödie eröffnet das Filmfest von Cannes.







Antonio Banderas spielt Pedro Almodóvars Alter Ego

Viele der weiteren Namen im Wettbewerb sind alte Bekannte des Festivals. Etwa Pedro Almodóvar mit seinem "Dolor y Gloria" mit Antonio Banderas und Penélope Cruz, der autobiografisch von einem alternden Filmregisseur handelt. Die belgischen Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne präsentieren mit "Ahmed" das Porträt eines jungen Mannes. Ken Loach erzählt in "Sorry, We Missed You" eine Familiengeschichte von Globalisierungsopfern. In der Nebenreihe "Un Certain Régard" präsentiert der Franzose Bruno Dumont mit "Jeanne" ein Musical über die Nationalheldin Jeanne d'Arc.

Deutsche Beteiligung ist auch dabei: US-Regisseur Terrence Malick startet im Wettbewerb mit seinem Film "A Hidden Life". Die deutsch-US-amerikanische Koproduktion mit August Diehl handelt von einem Kriegsdienstverweigerer in der Nazi-Zeit. Werner Herzog ist ebenfalls mit dem Spielfilm "Family Romance, LLC" in Cannes.

"The Orphanage" - Film mit norddeutscher Produktion

Bei der Nebenreihe "Director's Fortnight" läuft der Spielfilm "The Orphanage" von der afghanischen Regisseurin Sharbanoo Sadat. Produziert hat ihn Katja Adomeit aus Lübeck. Das Drama um einen afghanischen Halbwaisen spielt zwar in Kabul, wurde aber zum Teil auch in Schleswig-Holstein mit Geldern der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein gedreht. Es feiert am 18. Mai Weltpremiere an der Croisette.

Angès Varda und Alain Delon werden gesondert geehrt

Die jünst im April verstorbene Französin Agnès Varda wird beim Festival geehrt, das bis zum 25. Mai läuft. Die Goldene Ehrenpalme erhält der französische Schauspieler Alain Delon. Jurypräsident des Wettbewerbs ist der mexikanische Regisseur Alejandro González Iñárritu ("Birdman", "The Revenant").

