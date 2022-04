Cannes 2022: Claire Denis und David Cronenberg im Wettbewerb Stand: 14.04.2022 13:36 Uhr Die Filmfestspiele von Cannes haben am Donnerstag ihr Programm vorgestellt. 24 Filme laufen im Wettbewerb, drei sind von Regisseurinnen, sechs laufen vom 17. bis 28. Mai außer Konkurrenz.

von Patricia Batlle

Die Internationalen Festspiele von Cannes haben am Donnerstag in Paris das offizielle Programm für die kommende 75. Ausgabe bekannt gegeben. So stellte Festivalchef Thierry Frémaux 24 Beiträge vor, die im Wettbewerb zu sehen sein werden. Sechs davon laufen außer Konkurrenz, darunter der Eröffnungsfilm "Z", eine Komödie des Franzosen Michel Hazanavicius. Weltpremiere außer Konkurrenz feiern auch der neue "Top Gun: Maverick"-Film mit Tom Cruise - und das Elvis-Presley-Biopic "Elvis" von Baz Luhrmann mit Tom Hanks als Manager des aufstrebenden Rock-Musikers, der von Austin Butler verkörpert wird.

VORSCHAU: "Elvis" von Baz Luhrman: Trailer zur Filmbiografie (3 Min)

Claire Denis und zwei weitere Frauen im Wettbewerb der Filmfestspiele Cannes

Noch ist nicht bekannt, wer dieses Jahr den Juryvorsitz des Wettbewerbs übernimmt. Branchenintern wurde gemunkelt, David Lynch würde einen neuen Film an der Croisette präsentieren. Frémaux hat dies jedoch nicht bestätigt - erwähnte aber, dass das Programm noch nicht abgeschlossen sei. Von den 18 Beiträgen, die bis zum 28. Mai auf die Goldene Palme hoffen, sind drei von Regisseurinnen inszeniert worden: Die Französin Claire Denis zeigt ihren Film "Stars at Noon", die US-Amerikanerin Kelly Reichardt ihren Film "Showing Up" und die Italienierin Valeria Bruni-Tedeschi ihren Beitrag "Les Amandiers".

Viele Star-Regisseure und zum Teil frühere Gewinner der Goldenen Palme sind im Programm vertreten. Etwa der Rumäne Cristian Mungiu mit "RMN", der Japaner Kore-Eda Hirokazu mit "Broker", der Schwede Ruben Östlund mit "Triangle of Sadness", Park Chan-wook mit "The Decision to leave" und die Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne mit "Tori und Lokita". Der russische Filmemacher Kirill Serebrennikov präsentiert in Cannes seinen Film "Tschaikowskis Frau". Deutsche Regisseurinnen und Regisseure sind in diesem Jahr nicht an der Croisette vertreten.

David Cronenberg zeigt Horror-Schocker "Crimes of the Future" mit Léa Seydoux

Mit großer Spannung erwartet wird das brachiale Werk "Crimes of the Future" des Kanadiers David Cronenberg mit Kristen Stewart, Léa Seydoux und Viggo Mortensen. Es soll sich dabei um einen verstörenden Sci-Fi-Horror-Film handeln. Ethan Coen wird zudem in einer Gala-Vorstellung außer Konkurrenz seinen Dokumentarfilm über Jerry Lewis vorstellen, "Jerry Lee Lewis: Trouble In Mind".

Der Regisseur Sergei Loznitsa aus der Ukraine wird seinen aktuellen Film "The Natural History Of Destruction" zeigen. Der Beitrag wurde in Deutschland koproduziert und gefördert, etwa von den Sendern MDR und RBB.

Alle weiteren Beiträge aus den weiteren Filmfest-Reihen führt das Festival auf seiner Webpräsenz auf.

