Berlinale startet - Fatih Akin mit im Wettbewerb von Patricia Batlle

Heute beginnt die 69. Berlinale mit rund 400 Filmen aus 74 Ländern im offiziellen Programm. Im Wettbewerb konkurrieren 17 Beiträge um den Goldenen Bären. Zwei davon stammen aus Hamburg: Nora Fingscheidts Drama "Systemsprenger" um ein neunjähriges Mädchen in Pflegefamilien und Fatih Akins Horrorfilm "Der Goldene Handschuh" um den berüchtigten Frauenmörder Fritz Honka. Dieser adaptiert den Roman von Heinz Strunk für die Leinwand.

In Akins Thriller spielen neben Jonas Dassler als Fritz Honka unter anderem Mark Hosemann, Margarethe Tiesel, Victoria von Trauttmansdorff, Hark Bohm und Adam Bousdoukos mit. Der Film wurde in Hamburg gedreht. "Systemsprenger" und "Der Goldene Handschuh" feiern Freitag beziehungsweise Sonnabend Weltpremiere im Wettbewerb, der mit dem Liebesdrama "The Kindness Of Strangers" von Lone Scherfig eröffnet wird.

"Der Goldene Handschuh": Neues Publikum in Kiez-Kneipe Hamburg Journal - 29.01.2019 19:30 Uhr Die Kiez-Kneipe "Der Goldene Handschuh" wurde durch Buch und Theaterstück bekannt. Für Inhaber Jörn Nürnberg allerdings keine Unterhaltung. Bald feiert die Verfilmung von Fatih Akin Premiere.







Viel Pominenz auf dem roten Teppich

Zur Eröffnung werden neben der Regisseurin des Eröffnungsfilms Lone Scherfig und Festivalchef Dieter Kosslick die Hauptdarsteller Zoe Kazan, Tahar Rahim und Andrea Riseborough sowie Bill Nighy erwartet. Angekündigt sind Prominente aus der Filmbranche wie Nina Hoss, Sebastian Koch, Moritz Bleibtreu, Fatih Akin, Emilia Schüle und Sönke Wortmann sowie Politprominenz wie der Bundesaußenminister Heiko Maas.

Berlinale-Wettbewerb mit Lone Scherfig, François Ozon und Angela Schanelek

Im Wettbewerb um den Goldenen Bären konkurriert Akins "Goldener Handschuh" unter anderem mit dem Eröffnungsfilm aus Dänemark, mit "Grâce à dieu" von François Ozon aus Frankreich, Angela Schaneleks "Ich war zuhause, aber" aus Deutschland und Marie Kreutzers "Der Boden unter den Füßen" aus Österreich. Jurypräsidentin des Wettbewerbs ist die Französin Juliette Binoche.

Es ist die letzte Berlinale von Festivalleiter Dieter Kosslick. "Dieter Kosslick hat vor 15 Jahren mein Leben verändert. Da ist es sehr bewegend, zu seiner letzten Party eingeladen zu sein", sagte Akin. 2004 hatte der Hamburger den Goldenen Bären mit seinem Drama "Gegen die Wand" gewonnen. Die Britin Charlotte Rampling erhält 2019 den Goldenen Ehrenbären.

