Berlinale: Tricia Tuttle neue Intendantin ab 2024 Stand: 12.12.2023 12:00 Uhr Tricia Tuttle wird Nachfolgerin des bisherigen Führungsduos aus Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hatte bereits im September angekündigt, dass das Filmfestival künftig nur noch von einer Person geleitet werden soll.

Tricia Tuttle war zuletzt Direktorin des BFI London Film Festival und ist aktuell Head of Directing Fiction an der renommierten National Film and TV School UK. "Sie hat das London Film Festival während ihrer fünfjährigen Leitung mit einer Serien-Sektion, immersivem Film und einer stärkeren Publikums-Einbindung sowohl durch digitalen Zugang als auch durch Angebote im gesamten Vereinten Königreich erfolgreich neu aufgestellt", heißt es in der Pressemitteilung der Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth. Weiter heißt es dort:

"Ich freue mich außerordentlich, dass wir Tricia Tuttle für die Intendanz der Berlinale gewinnen konnten. Sie ist die richtige Wahl, um diese in eine erfolgreiche Zukunft zu führen". Tricia Tuttle wird die Intendanz ab dem 1. April 2024 übernehmen. Die kommende Berlinale 2024 wird noch unter der Leitung von Carlo Chatrian und Mariëtte Rissenbeek stattfinden.

Die Nachfolgefrage hatte eine Kommission unter Vorsitz von Roth gelöst. Bei der Suche wurde sie unter anderem von Regisseur und Oscar-Preisträger Edward Berger ("Im Westen nichts Neues"), der Geschäftsführerin der Deutschen Filmakademie Anne Leppin, der Schauspielerin Sara Fazilat und dem Produzent Roman Paul unterstützt.

Tricia Tuttle: 25 Jahre Erfahrung im Film- und Filmfestivalbereich

Tricia Tuttle ist die erste Frau ist, die eines der drei A-Festivals als künstlerisch arbeitende Intendantin leitet. Sie hat einen Master in Film Studies des British Film Institute und Birkbeck University sowie einen Bachelor of Arts in Literature and Radio, Television and Motion Pictures der University of North Carolina at Chapel Hill. "Tricia Tuttle bringt 25 Jahre Film- und Filmfestival-Erfahrung mit. Unter ihrer Leitung hat das BFI London Film Festival nicht nur einen Publikumszuwachs zu verzeichnen, sondern auch international an Profil und Bedeutung gewonnen. Sie hat den Herausforderungen der Digitalisierung kreative Strategien entgegengesetzt und das Festival bunter, vielfältiger und zugänglicher gemacht", so Claudia Roth.

Künstlerische und wirtschaftliche Verantwortung in einer Hand

Bei dem sogenannten Intendanz-Modell für die Berlinale soll die Verantwortung für den künstlerischen und den wirtschaftlichen Bereich in einer Hand liegen. Es brauche eine gute Struktur für das Filmfestival, damit es dem Anspruch gerecht werde, das größte Publikumsfestival und ein politisches Filmfestival zu sein - gleichzeitig den Arthausfilm zu repräsentieren und Berlin für die großen, bekannten Filmemacherinnen und Filmemacher attraktiv zu machen, hatte Roth im Vorfeld der Personalentscheidung gesagt.

Berlinale: 15. bis 25. Februar 2024 unter Jurypräsidentin Lupita Nyong'o

Unmittelbar nach der Ankündigung, die Leitung der Berlinale in die Hand nur einer Person zu legen, hatte Carlo Chatrian angekündigt, das Festival nach der Ausgabe 2024 zu verlassen. Rissenbeek hatte bereits zuvor ihr Ausscheiden angekündigt. Auch zahlreiche Filmschaffende hatten Roth in Zusammenhang mit dem geplanten Führungswechsel kritisiert. Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals. Die nächste Ausgabe ist vom 15. bis zum 25. Februar 2024 geplant.

Bereits am Montag hatte das Festival bekannt gegeben, wer den Juryvorsitz für den kommenden Wettbewerb übernimmt: Es ist die kenianische Schauspielerin Lupita Nyong'o. Sie spielte bereits 2005 im Kinofilm "Der ewige Gärtner" mit, wurde aber international mit dem Oscarsieger "12 Years a Slave" bekannt. Danach hat sie unter anderem in der Rolle der Maz Nakata bei "Star Wars" und in den Marvel-Verfilmungen von "Black Panther" und "Black Panther: Wakanda Forever" mitgewirkt. Im Horrorfilm "Us" spielte sie 2019 sogar eine Doppelrolle.

