Berlinale: Gold für israelisches Drama "Synonyme" von Patricia Batlle

Der Goldene Bär der Internationalen Filmfestspiele Berlin geht an das Drama "Synonyme" von Nadav Lapid. Die israelisch-französisch-deutsche Koproduktion handelt vom jungen Mann Yoav (Tom Mercier), der in Frankreich versucht, seine israelische Heimat zu vergessen und seine alte Identität auszulöschen. 16 Filme konkurrierten im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären. Einen Silberner Bären, den Alfred-Bauer-Preis, erhielt das Hamburger Drama "Systemsprenger" der Regisseurin Nora Fingscheidt. Fatih Akins Horrorfilm "Der Goldene Handschuh" ist leer ausgegangen.

Silberner Bär für Hamburger Film "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt

Die Hamburger Regisseurin und Drehbuchautorin Nora Fingscheidt, die mit ihrem Team auf die Bühne kam, zeigt sich gerührt über ihre Auszeichnung. Sie war im Wettbewerb mit ihrem Debütfilm über eine schwer erziehbare Neunjährige angetreten. "Vor zwölf Jahren war ich noch Lehrling hier auf der Berlinale!", erzählte sie. "Es ist unglaublich hier oben zu stehen. Es war schon die verrückteste Woche meines Lebens und es geht immer weiter!"

Silberne Bären für Beste Schauspieler an China

Beide Silbernen Bären für die Beste Schauspielerin und den Besten Schauspieler gingen an die Hauptdarsteller desselben Films: Yong Mei und ihr Kollege Wang Jingchung, die in Wang Xiaoshuais dreistündigem Familiendrama "So Long, My Son" ein Ehepaar spielen. Mit dem Silbernen Bären für die Beste Regie wurde die deutsche Regisseurin Angela Schanelek geehrt. Sie war bei der Berlinale erstmals im Wettbewerb mit ihrem Film "Ich war zuhause, aber" vertreten. Der Franzose François Ozon erhielt den Großen Preis der Jury für sein bewegendes Drama "Gelobt sei Gott" um einen pädophilen Priester in Lyon.

Der Silberne Bär für das beste Drehbuch geht an ein Team um den italienischen Autor und Mafiakritiker Roberto Saviano. Sein Film "Piranhas" erzählt von einer Jugendbande in Neapel, die in Drogengeschäfte abrutscht. Geehrt wurde auch der Kameramann Rasmus Videbæk für eine "herausragende künstlerische Leistung" im skandinavischen Film "Pferde stehlen". Alle weiteren Preise der Berlinale sind hier zu finden.

70. Berlinale unter Doppelspitze ab 20. Februar 2020

Den Vorsitz der Jury hatte im letzten Jahr unter der Leitung von Festivalchef Dieter Kosslick die Französin Juliette Binoche. Auf der Gala mit Moderatorin Anke Engelke wurde unter anderem der am Sonnabend verstorbene Schauspieler Bruno Ganz geehrt. Die kommende und 70. Jubiläumsausgabe der Berlinale findet unter der Doppelspitze von Carlo Chatrian als künstlerischem Leiter und Mariette Rissenbeek als Geschäftsführerin vom 20. Februar bis 1. März 2020 statt.

