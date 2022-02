François Ozons Drama "Peter von Kant" eröffnet Berlinale Stand: 10.02.2022 13:30 Uhr Mit "Peter von Kant" von François Ozon startet heute die Berlinale. Publikum ist erlaubt, allerdings dürfen die Säle nur zu 50 Prozent gefüllt werden und es gelten die 2G-Plus-Regeln.

von Patricia Batlle

Die 72. Internationalen Filmfestspiele Berlin werden dieses Jahr trotz der gestiegenen Corona-Zahlen in Präsenz stattfinden - wenn auch unter verschärften Bedingungen. Das Konzept sieht eine Reduktion der Platzkapazitäten in den Kinos auf 50 Prozent vor, Partys und Empfänge sollen nicht stattfinden. Für Filmteams soll es "in einem reduzierten Format" Auftritte auf dem roten Teppich geben.

Festivalleiter Carlo Chatrian über die Berlinale mit Publikum

Der künstlerische Festival-Leiter Carlo Chatrian sagt: "Einen Film in einem Kinosaal anzuschauen, das Atmen, Lachen und Geflüster der anderen zu hören - auch unter Wahrung der Abstandsregeln -, trägt nicht nur entscheidend zum Sehvergnügen bei, es stärkt auch die gesellschaftliche Funktion, die das Kino hat und weiterhin haben muss." Wenn Filme den Anspruch und den Ehrgeiz hätten, von den Menschen in ihrer Lebenswelt zu erzählen, müssten sie sich an eine Gemeinschaft richten, an ein Publikum "und nicht an eine Menge von Nutzer*innen, die sich jede und jeder für sich einloggen", so Chatrian. Die Preisverleihung ist für den Abend des 16. Februar geplant. Insgesamt gehen 18 Filme ins Rennen um den Goldenen Bären, darunter auch eine NDR Koproduktion von Regisseur Andreas Dresen.

Start mit François Ozons "Peter von Kant" am 10. Februar

François Ozons "Peter von Kant" eröffnet als Weltpremiere das verkürzte Festival. Der französische Autorenfilmer hat auch das Drehbuch für den Film geschrieben, in dem Denis Ménochet, Isabelle Adjani und Hanna Schygulla spielen. "Für den diesjährigen Auftakt haben wir einen Film gesucht, der Leichtigkeit und Schwung in unseren trüben Alltag bringen kann. 'Peter von Kant' ist eine filmische Tour de Force durch das Konzept des Lockdowns" sagt Chatrin. In Ozons Händen werde das Kammerspiel zu einem perfekten Container für Liebe und Eifersucht, Verführung und Humor - also für alles, was das Leben und die Kunst miteinander verbinde.

Der Film ist eine Interpretation von Rainer Werner Fassbinders Film von "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" von 1972. Ozon nimmt damit zum sechsten Mal am Berlinale-Wettbewerb teil. Hier holte sein Schauspielerinnen-Ensemble für "8 Frauen" vor 20 Jahren den Silbernen Berliner Bären für eine "Besondere Künstlerische Leistung". 2019 wurde Ozon für seinen Film "Gelobt sei Gott" mit dem Silbernen Bären, dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet.

Isabelle Huppert erhält Goldenen Ehrenbär am 15. Februar

Die französische Film- und Theaterschauspielerin Isabelle Huppert erhält den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk. Der Preis wird ihr am 15. Februar verliehen - danach wird Laurent Larivières Film "À propos de Joan" in der Reihe Berlinale Special Gala vorgeführt - mit Huppert und Lars Eidinger in den Hauptrollen. Die Schauspielerin war bisher in sieben Filmen im Wettbewerb zu sehen. "Isabelle Huppert ist mehr als eine gefeierte Schauspielerin - sie ist eine unnachahmliche Künstlerin, die nicht zögert, Risiken einzugehen oder sich dem Mainstream entgegenzustellen. Die Vergabe unseres prestigeträchtigsten Preises an Isabelle Huppert ist ein Bekenntnis zum Kino als unabhängige und bedingungslose Kunstform" sagen die Festivalleiter Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian.

Norddeutsche Produktion "Gewalten" im Harz gedreht

In der Perspektive Deutsches Kino läuft das Drama "Gewalten" von Constantin Hatz. Die von der Nordmedia und der Moin-Filmförderung geförderte Produktion wurde zum Großteil im Harz, in Langeln (Schleswig-Holstein) und in Hamburg gedreht. Darin pflegt der sanftmütige 14-jährige Daniel (Malte Oskar Frank), in einem abgelegenen Dorf im Wald seinen todkranken Vater und muss sich vor seinem gewalttätigen Bruder schützen. Dabei sucht er Schutz in der Natur - und lernt einen Ausgestoßenen kennen.

Das komplette Programm der Berlinale wurde am 1. Februar veröffentlicht.

